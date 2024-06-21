Родственников и однофамильцев иноагентов обяжут поменять фамилии до 1 сентября

В рамках очередного ужесточения законодательства в сфере обращения с иностранными агентами, осуществляющегося по просьбам россиян, родственникам и однофамильцам физлиц, внесённых в соответствующий реестр Минюста, придётся сменить фамилии.

– Закон чётко предписывает: даже при общении с соседом если говоришь про запрещённую организацию – добавляешь, что организация запрещена на территории Российской Федерации. Говоришь про иноагента – информируешь соседа, что лицо внесено в реестр иностранных агентов, – напомнили авторы закона. – Но есть лазейки. Когда за отсутствие таких упоминаний привлекают к ответственности, начинаются оправдания: мол, это не про него, это про его брата-свата. Некоторые суды даже это принимают. Как минимум эту лазейку мы решили прикрыть.

Первоначально парламентарии хотели лишить фамилий самих иностранных агентов, но оказалось, что это невозможно – все государственные системы и механизмы «заточены» на то, что у человека есть как минимум имя и фамилия.

Закон пока принят в первом чтении, но вскоре в него могут внести коррективы – так, в правительстве попросили сделать исключение для однофамильцев иноагентов Софии Ивановой и Степана Петрова, поскольку если всем Ивановым и Петровым придётся сменить фамилии, государство ожидает коллапс.

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