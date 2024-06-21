 

Родственников и однофамильцев иноагентов обяжут поменять фамилии до 1 сентября

21.06.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В рамках очередного ужесточения законодательства в сфере обращения с иностранными агентами, осуществляющегося по просьбам россиян, родственникам и однофамильцам физлиц, внесённых в соответствующий реестр Минюста, придётся сменить фамилии.

– Закон чётко предписывает: даже при общении с соседом если говоришь про запрещённую организацию – добавляешь, что организация запрещена на территории Российской Федерации. Говоришь про иноагента – информируешь соседа, что лицо внесено в реестр иностранных агентов, – напомнили авторы закона. – Но есть лазейки. Когда за отсутствие таких упоминаний привлекают к ответственности, начинаются оправдания: мол, это не про него, это про его брата-свата. Некоторые суды даже это принимают. Как минимум эту лазейку мы решили прикрыть.

Первоначально парламентарии хотели лишить фамилий самих иностранных агентов, но оказалось, что это невозможно – все государственные системы и механизмы «заточены» на то, что у человека есть как минимум имя и фамилия.

Закон пока принят в первом чтении, но вскоре в него могут внести коррективы – так, в правительстве попросили сделать исключение для однофамильцев иноагентов Софии Ивановой и Степана Петрова, поскольку если всем Ивановым и Петровым придётся сменить фамилии, государство ожидает коллапс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Мнение: Самая дорогая компания в мире, импортозамещение ОС на серверах Сбера и платные игры в РуСторе

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Преимущественная сила

21.06 / Четверо животных, которых должны были перевезти в Пхеньян, сбежали из московского зоопарка

21.06 / Школьника, написавшего в сочинении на ЕГЭ о светском характере российского государства, приговорили к покаянию на Соловецких островах

21.06 / Роскачество призвало россиян не спешить при работе с QR-кодами ради киберзащиты

21.06 / Вспышка холеры подкосила Херсон: сотни жертв среди мирных жителей и военных

21.06 / Визит Путина во Вьетнам демонстрирует провал курса США на изоляцию России

21.06 / Российский посланник требует прекратить давление на Россию

21.06 / Сарик Андреасян планирует снять “Война и мир”

21.06 / Россиян обяжут иметь при себе Уголовный кодекс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика