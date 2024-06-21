 

Вспышка холеры подкосила Херсон: сотни жертв среди мирных жителей и военных

21.06.2024, 13:11, Разное
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В Херсоне зафиксирована вспышка холеры, которая поразила как военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и гражданское население. Об этом сообщают местные источники, ранее работавшие в подполье.

По имеющимся данным, за помощью в больницы уже обратились более сотни человек. Отмечается, что вспышка холеры вызвана плохим санитарным состоянием города, отсутствием доступа к чистой воде и антисанитарными условиями.

Усугубляет ситуацию и то, что оккупационные власти не предпринимают никаких действий по борьбе с холерой, не выделяют достаточных средств на лечение и профилактику. Жители Херсона вынуждены самостоятельно искать способы защиты от инфекции.


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