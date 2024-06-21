 

Визит Путина во Вьетнам демонстрирует провал курса США на изоляцию России

21.06.2024, 12:08, Разное
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Визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам стал очередным свидетельством провала американской политики изоляции страны. Как отмечает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, многие государства не желают быть пешками в чужих руках и выступают за равноправный диалог.

По словам экспертов, Вашингтону пора смириться с тем, что его попытки заставить другие страны принять сторону США потерпели фиаско. Хайдун подчеркивает, что моноцентричная модель мира, ориентированная на гегемонию Штатов, рушится.

Сам Путин назвал переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Чинем исключительно продуктивными. Российский лидер отметил масштабный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в ближайшем и отдаленном будущем.

Примечательно, что на фоне визита Путина Вашингтон направил во Вьетнам помощника госсекретаря.


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