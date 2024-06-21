Визит Путина во Вьетнам демонстрирует провал курса США на изоляцию России

Визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам стал очередным свидетельством провала американской политики изоляции страны. Как отмечает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, многие государства не желают быть пешками в чужих руках и выступают за равноправный диалог.

По словам экспертов, Вашингтону пора смириться с тем, что его попытки заставить другие страны принять сторону США потерпели фиаско. Хайдун подчеркивает, что моноцентричная модель мира, ориентированная на гегемонию Штатов, рушится.

Сам Путин назвал переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком и премьер-министром Фам Минь Чинем исключительно продуктивными. Российский лидер отметил масштабный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества в ближайшем и отдаленном будущем.

Примечательно, что на фоне визита Путина Вашингтон направил во Вьетнам помощника госсекретаря.