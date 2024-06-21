Российский посланник требует прекратить давление на Россию

В ходе встречи с представителем МИД Южной Кореи посол РФ Георгий Зиновьев выразил неприятие шантажа и угроз в адрес РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале дипломатического представительства Москвы в азиатской республике.

По заявлению российской стороны, встреча состоялась 21 июня. В обсуждении приняли участие посол РФ и заместитель главы внешнеполитического ведомства Республики Корея Ким Хон Гюн. Зиновьев подчеркнул неприемлемость угроз и давления на Россию, а также отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна не представляет угрозы третьим странам и соответствует международным принципам.

Российский посол также заявил, что взаимодействие РФ и Северной Кореи содействует поддержанию мира и стабильности на Корейском полуострове.

Ким Хон Гюн, в свою очередь, проинформировал российского дипломата о позиции Сеула по поводу развития отношений Москвы и Пхеньяна. В частности, он выразил оценку визита президента РФ Владимира Путина в КНДР и подписания соглашения о стратегическом партнерстве, предусматривающего, в том числе, сотрудничество в оборонной сфере.