 

Сарик Андреасян планирует снять “Война и мир”

21.06.2024, 12:08, Разное
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Режиссер Сарик Андреасян планирует снять полнометражный фильм по роману-эпопее “Война и мир”. В своем Telegram-канале он анонсировал работу над новой экранизацией произведения Льва Толстого.

“Что должен снимать режиссер после успеха “Онегина”? Конечно “Войну и мир”! Большое кино соответствующее великой книге!” – написал Андреасян.

По его словам, “Война и мир” изменила мир, и он планирует приступить к работе над фильмом уже в следующем году.

Стоит отметить, что параллельно с Андреасяном над экранизацией романа Толстого работают также телеканал “Россия” и онлайн-кинотеатры “Кинопоиск” и Start. Режиссером их проекта выступил Сергей Урсуляк, известный по сериалу “Жизнь и судьба”.

Последним зарубежным фильмом по “Войне и миру” стал мини-сериал 2016 года с Полом Дано, Лили Джеймс и Джеймсом Нортоном в главных ролях.

Самая известная отечественная экранизация романа – четырехсерийный фильм Сергея Бондарчука, получивший премию “Оскар” в 1969 году.


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