Россиян обяжут иметь при себе Уголовный кодекс

Госдума приняла в третьем чтении закон «О правовой сознательности граждан», который усиливает ответственность для россиян за предрасположенность к правовому нигилизму.

По итогам многочасовых дебатов парламентарии сочли обязательной норму о наличии при себе Уголовного кодекса.

– Если у человека будет всегда при себе УК, это поспособствует снижению количества преступлений и в то же время граждане будут лучше знать свои права, – предположил депутат Александр Хинштейн.

Для удобства УК можно загрузить в смартфон или на другой гаджет. Его обновлённая версия в течение ближайшего месяца появится на Госуслугах. Для лиц, не склонных к использованию телекоммуникационной сети «Интернет» или с ограниченной возможностью к доступу к всемирной паутине, законодатели допустили возможность носить УК в печатной форме.

В случае отсутствия УК при себе штраф составит 5000 рублей или 48 часов общественных работ. Осуществлять проверку исполнения закона смогут сотрудники полиции и общественные деятели, в Краснодарском крае – казаки.

—