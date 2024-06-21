 

Мнение: Жуткий немецкий сервис

21.06.2024, 11:32, Разное
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Русскоязычный айтишник живёт в Германии, ругает в твиттере Россию и Палестину, также возмущается законопроектом о запрете срамобесия в Грузии. Но «права меньшинств» ему нужны только в Грузии, конечно. Конкретно в Германии он резко против левой повестки, беженцев и радужных активистов, тоскует по 1930-м годам. В общем, узнаваемый типаж.

А вот что он пишет про ненавязчивый немецкий сервис (осторожно, на скриншотах матерные слова):

Все три истории, судя по датам, произошли за последнюю неделю. Для меня это дикость, конечно. В России обычно проблемы не с тем, чтобы оплатить картой, а с тем, чтобы оплатить наличными — продавцам лень сдачу искать. Работники сервиса всегда вежливые — клиенты, бывает, ведут себя плохо, но не официанты и не сотрудники службы поддержки. Наркоманы в метро, вероятно, ездят, так как надо же им на чём-то ездить, но употребляют где-то в других местах, где пассажиры не видят.

Источник: Место для дискуссий


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