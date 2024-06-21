 

Врач Фесенко: ожирение негативно влияет на мозг, стимулируя в организме воспаление

21.06.2024, 11:00, Разное
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Эксперт по антивозрастной медицине Эльвира Фесенко подчеркивает негативное воздействие ожирения на головной мозг человека. Ожирение, по словам врача, может стать катализатором ряда нарушений, приводящих к ухудшению когнитивных способностей. Особенно она акцентирует внимание на дисбалансе кишечной микробиоты, где усиление патогенных бактерий негативно сказывается на состоянии мозга.

Доктор также отмечает, что ожирение способствует воспалительным процессам в организме, которые могут повредить различные структуры мозга, включая гиппокамп, кору и ствол головного мозга, а также миндалевидное тело. Воспаление, по мнению специалиста, часто становится причиной возрастных недугов, таких как деменция и когнитивное угасание.

Фесенко подчеркивает, что одним из эффективных методов защиты от такой нейродеградации является поддержание здорового веса.


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