 

Врач Субоч: работы на даче грозят женщинам опущением органов малого таза

21.06.2024, 11:00, Разное
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Гинеколог Наталия Субоч предупреждает о потенциальных рисках опущения органов малого таза у женщин, занимающихся слишком интенсивной работой на даче.

Она отмечает, что несбалансированные физические нагрузки, связанные с садоводством, могут спровоцировать пролапс или опущение органов. Эта патология вызывается нарушением естественной поддержки органов, таких как матка, мочевой пузырь, ободочная или прямая кишка.

Женщины, которые часто поднимают тяжести или испытывают повышенную нагрузку на позвоночник при работе на земельных участках, подвержены большему риску развития этого заболевания. Кроме того, на негативное влияние могут влиять плохая осанка, плоскостопие, а также наличие грыж и протрузий.


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