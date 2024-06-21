Мнение: Вопреки и недолго. Какие сейчас школы

Паша Пряников завел разговор о современном школьном образовании, и сослался на пост Чадаева о видах современных школ и о том, какие сейчас школьники. Пост любопытный:

“1. Есть школы без отбора, и есть школы с отбором. Это другой критерий, чем платная/бесплатная: в одни берут всех (ну, в платные — всех, кто платит), в другие — устраивают входной фильтр для детей. Так вот: о состоянии средней школы надо судить именно по тем, что “без отбора”, потому что отбор даёт возможность “сделать результат” даже тогда, когда “в среднем по больнице” всё не очень. А сейчас именно так, и рост доли школ “с отбором” — один из симптомов проблемы.

2. Разумеется, есть проблемы и с подготовкой учителей, и с качеством программ, но ключевая болевая точка — не это. Ключевое — то, какими дети приходят в школу из семей. Если вкратце, “вернуть советскую школу”, как призывают сейчас многие, не выйдет именно потому, что таких детей, которые приходили когда-то в советскую школу, больше нет. Дети — другие.

3. Банальность, но ключевой фактор, почему они другие — гаджеты. Вернее, массовая привычка родителей, когда маленький ребёнок орёт, сажать его за мультик или за игру в телефоне, тем самым “выкупая” себе сколько-то минут или часов свободного времени (часто на те же таймкиллеры). Плюс к этому, детям ещё затыкают рот чем-нибудь дёшево-сладко-углеводным, что они хомячат в процессе тыкания в экран, и вот оно уже к семи годам детское ожирение.

4. Такие дети — а их приходит в школу в количестве — не умеют не то что играть, а даже просто нормально общаться со сверстниками, их опасно даже ненадолго оставлять без надзора взрослых наедине друг с другом, риск конфликта и драки с членовредительством. У них отсутствует способность концентрироваться дольше пяти-семи минут — старый диагноз СРВ сейчас скорее норма. Они часто не умеют к началу школы ни читать, ни считать, не говоря — писать или вообще что-то делать руками. Наконец, они нестабильны психически — раздражительны, возбудимы и т.д. И, да, они неспособны ни терпеть, ни ждать: им нужно внимание непосредственно в моменте, иначе беда.

5. У них минимальный или вообще нулевой опыт социальной жизни — в отличие от советских детей. Вплоть до неумения самому одеться или завязать шнурки. Частые дефекты речи и логопедические проблемы.

6. В таких условиях задача учителя началки — быть педагогом-психологом, причём со спецнавыками, ранее нужными разве что для “коррекционных школ”.

7. Значимы исключения. Во-первых, это кому повезло с детсадом, у кого был. Во-вторых, дети либо из многодетных семей, либо из религиозных общин — эти получают-таки опыт коммуникации с другими детьми и “первичной социализации”, какой-никакой. В-третьих, это кого родители таскали на всякие развивайки, даже неважно какие — главное, со сверстниками” (А.Чадаев)

Сам Паша дополняет далее: “автор поста упоминает два типа школ (с отбором и без отбора). А есть ещё третий тип – коррекционные. Так вот они переполнены, и мест не хватает, и для родителей устроить туда ребёнка подчас сложнее, чем в лучшую гимназию. И из всей этой информации можно сделать вывод, и я его уже не раз упоминал. Сейчас власти просто помешаны на количественных показателях по демографии. Но что с качеством детей? Тех детей, что есть, и что, гипотетически появятся?” (Павел Пряников)

Хороший вопрос. Я б добавил еще подробность: ввиду того, что коррекции требует все большее количество детей, а “оптимизированное” гособразование с этим явно не справляется, возник – и давно – совсем уж удивительный феномен: частные школы, которые под давлением спроса постепенно превращаются… в коррекционные. Хотя изначально они такими не были и не так были задуманы.

Ситуация такая. Родители “проблемных” детей, плохо приспособленных к школе из-за различных ментальных проблем, иногда уже к 1-2 классу “обычной” школы малость прочухиваются и осознают, что к их ребенку нужен особый подход – раз, и два – что в госшколе они его не получат по чисто объективным причинам: училки в госшколах и так максимально замордованы всякими проверками, а главное – ученик в госшколе в принципе не может рассчитывать на какое-то особое внимание учителя из-за размеров классов в 25-35 детей; понятно, что в таких огромных классах учитель максимум, что может – выдать детям самые общие знание и проверить у них “домашку”. Ну еще проследить, чтобы дети не поубивали друг друга на переменах или в классах – это предел.

Поэтому родители “особых” детей (не все, но самые ответственные) решают взять вторую-третью подработку, жить впроголодь – но отдать своего ребенка в частную школу, поскольку в них по крайней мере маленькие классы, по 5-10 учеников. И этих “проблемников” действительно повели к частникам, с ценами по 50-100 тысяч за месяц! Всех: и с банально никаким знанием русского, и как описано у Чадаева – неспособных хоть как-то концентрироовать внимание, и с реальными ментальными поражениями ЦНС, которых ранее отдавали в спецшколы как раз для таких – но их уже более 10 лет как полностью упразднили, следуя “новым гуманистическим веяниям”… ну и для экономии средств, конечно же.

Этот подход работает – проблемные дети действительно получают в ЧШ повышенное внимание учителей и начинают “подтягиваться к среднему”; хотя уже слышен легкий ропот со стороны родителей обычных детей-платников. В самом деле – в этом тоже некоторый неожиданный сюрприз, когда ты отдаешь свою кровиночку за 70 тыс. в месяц учиться в школу, где ребенка обещают подготовить на все 100, и по ходу дела оказывается, что за свои деньги по факту ваш ребенок будет учиться, по сути, почти что в коррекционном классе, в окружении детей с разного рода дефектами развития.

Какой вывод? Выводы тут элементарны, хотя и Чадаев, и Пряников странным образом стесняются их делать. Главный и напрашивающийся – тем родителям, которые норовят весь дошкольный период при любой возможности “заткнуть” своих капризничающих детей каким-нибудь гаджетом, чтобы не отсвечивали “и дали маме с папой отдохнуть” – никакие дети просто изначально не были нужны. У них, может, и был некий “порыв”, или они сдались под давлением родственников или госпропаганды “за деторождение” – но порыв быстро иссяк, а вот от ребенка уже не избавиться. Ребенок родителям-гаджетоманам просто НЕ НУЖЕН.

По-хорошему, все, что было сказано выше двумя известными блогерами в том числе – это очередной убойный аргумент… в пользу абортов. И контрацепции, конечно. Спасти ребенка, который оказался не по силам собственным родителям, в принципе практически невозможно. Гражданского общества в России нет и никогда не было, а государство здесь настолько зверское и безжалостное, что рассчитывать на его помощь – вообще какой-то садизм. И полное непонимание, что в России всё, что хоть как-то работает, работает вопреки государству… и недолго.