 

РБК: власти предложили ужесточить требования к мобильным операционным системам

21.06.2024, 10:01, Разное
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Минпромторг РФ предложил ужесточить критерии для включения мобильных операционных систем в реестр отечественного программного обеспечения, пишет РБК.

В частности, ведомство выдвинуло идею ужесточения требований к мобильным ОС с открытым исходным кодом, например, введение обязательства отсутствия иностранных компонентов.

Директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев отметил необходимость усиления проверок мобильных ОС на предмет возможных угроз и рисков, связанных с использованием открытых архитектур. Он подчеркнул важность фокусировки на защищенных мобильных ОС, уже существующих в России.

В апреле 2024 года на саммите компании “Систэм электрик” глава “Лаборатории Касперского” Евгений Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS, включая исследовательский образец смартфона.


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