 

Спиртовые ополаскиватели для рта «помогают» появиться раку

21.06.2024, 10:00, Разное
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Врач-стоматолог Вероника Мелехова предупреждает о потенциальной опасности использования ополаскивателей для рта на основе спирта.

По её словам, такие средства могут нарушать естественный баланс микрофлоры в полости рта, что в свою очередь может способствовать развитию воспалений и даже рака. Мелехова также подчеркивает, что спиртовые ополаскиватели не только уничтожают вредные бактерии, вызывающие кариес, но и вредят полезным микроорганизмам, необходимым для поддержания иммунитета.

Врач советует использовать такие средства только по рекомендации специалиста и исключительно в случае наличия соответствующих патологий, чтобы избежать потенциального вреда для здоровья.


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