Краснодарский край подверглась массированной атаке украинских БПЛА

В ночь на 21 июня территория Краснодарского края подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Краснодаре от ударов пострадали котельная и автоВ ночь на 21 июня территория Краснодарского края подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Краснодаре от ударов пострадали котельная и автовокзал “Южный”. По предварительным данным, четыре человека получили ранения.вокзал “Южный”. По предварительным данным, четыре человека получили ранения.

Кроме Краснодарского района, атакам БПЛА подверглись и другие районы края. В Темрюкском районе обломки одного из беспилотников упали на гостевой дом в поселке Волна. К счастью, обошлось без пострадавших, постояльцев эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры также нет.

В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано. В поселке Афипском силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник.

На всех местах происшествий работают оперативные спецслужбы и экстренные службы реагирования. Подробности инцидента уточняются.