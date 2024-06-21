Краснодарский край подверглась массированной атаке украинских БПЛА
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В ночь на 21 июня территория Краснодарского края подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Краснодаре от ударов пострадали котельная и автоВ ночь на 21 июня территория Краснодарского края подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В Краснодаре от ударов пострадали котельная и автовокзал “Южный”. По предварительным данным, четыре человека получили ранения.вокзал “Южный”. По предварительным данным, четыре человека получили ранения.
Кроме Краснодарского района, атакам БПЛА подверглись и другие районы края. В Темрюкском районе обломки одного из беспилотников упали на гостевой дом в поселке Волна. К счастью, обошлось без пострадавших, постояльцев эвакуировали. Серьёзных разрушений инфраструктуры также нет.
В Ейском районе после отражения атаки пострадавших и разрушений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано. В поселке Афипском силы противовоздушной обороны сбили ещё один беспилотник.
На всех местах происшествий работают оперативные спецслужбы и экстренные службы реагирования. Подробности инцидента уточняются.
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