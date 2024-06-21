КНДР закупит у России топинамбур за северокорейские воны

В совместном коммюнике после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о присоединении к российско-китайскому «топинамбурному договору».

Как сообщили на итоговой пресс-конференции, посвящённой заключению исторического соглашения, расчёт с Россией будет производиться в северокорейских вонах. На следующем раунде переговоров запланировано обсуждение закупок в России говяжьих хрящей и борщевика Сосновского.

– Закупка топинамбура у российских партнёров несомненно – прорывной шаг в укреплении двухсторонних отношений и мощный удар по западному империализму, — заверил председатель комитета по суточной граммовке еды Чжо Ду И. — В отличие от Китая, мы планируем использовать топинамбур не только в качестве корма для скота, но и для людей. Теперь, помимо вареной травы, жареных уличных птиц и грызунов, наши граждане смогут насладиться топинамбурными лепёшками. По праздникам, разумеется.

Северокорейский экономист, генерал У Дон Гонг, заявил, что с оптимизмом смотрит в будущее – в случае расширения текущей сделки до торговли говяжьими хрящами, в КНДР удастся открыть первое заведение быстрого питания. Поставки борщевика Сосновского помогут обустроить несколько улиц Пхеньяна – их превратят в большой ботанический сад.

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