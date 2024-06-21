При Трампе уровень жизни темнокожих американцев был выше — и они это чувствуют

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Темнокожие американцы чувствуют, что при президенте Дональде Трампе жили лучше, чем живут при действующем лидере США Джо Байдене, заявил в интервью Fox Business экс-советник Трампа Джарон Смит. При этом в эфире телеканала политик-республиканец Бен Карсон уточнил, что афроамериканцы склоняются на сторону Трампа, так как видят, что Демократической партии просто не на чем выстраивать свою кампанию.

Что ж, пора поразвлечься. У нас в гостях снова Бен Карсон, в прошлом министр жилищного строительства и городского развития, и, позвольте заметить, один из важных людей Трампа. К нам также присоединяется мой приятель Джарон Смит, работавший советником по вопросам политики в администрации Трампа. Рад вас видеть, господа.

Начнём с Беном Карсоном. Рад очередной беседе с вами. Вы были на предвыборном мероприятии в Детройте? Судя по некоторым кадрам СМИ, полагаю, что да. Насколько успешно оно прошло? Какие моменты вы бы отметили? Расскажите, пожалуйста.

БЕН КАРСОН, автор книги «Опасная борьба», политик-республиканец: Спасибо, Ларри, всегда рад с вами пообщаться.

Да, конечно же я там был, Детройт — мой родной город. Я выступал перед началом круглого стола. Энтузиазм достигал какого-то запредельного уровня. Люди горят желанием узнать, что скажет Трамп, так как уже видели, чего он добился в ходе своего президентского срока, видели его позитивные достижения. И за сравнениями далеко идти не надо.



Также отмечу, что левые стремятся свести эти выборы к отдельно взятой персоне, получившей обвинительный вердикт, и делают они это потому, что им фактически не на чем выстраивать собственную кампанию. А Дональд Трамп апеллирует к тому, что чувствуют рядовые граждане, заезжая на заправку, заходя в продуктовый магазин, доставая из почтового ящика счета за коммунальные услуги. И это находит мощный отклик у всех, не только среди темнокожих. В его сторону будут склоняться представители всех групп населения. Все мыслящие люди, не позволяющие себе… (звук на время пропадает. — ИноТВ) будут двигаться в данном направлении.

Перейдём теперь к Джарону Смиту. Спасибо, что вновь нашли для нас время. Рад вас видеть. Сдаётся мне — и данные соцопросов тоже на это намекают — что такие вопросы как цены на бензин, инфляция, общий уровень преступности, а также проблемы с границей, из-за которых, вероятно, не достаются рабочие места рождённым в США темнокожим и представителям других меньшинств, в той же степени актуальны и для всех остальных участников экономики и жителей этой страны, Джарон. Просто нужно добираться до них. Я обратил внимание на слова темнокожего священника в Детройте, который отметил, что ни Обама, ни Байден в тех краях побывать не соизволили и на прямое общение с темнокожими верующими и лидерами темнокожих общин не выходили.

ДЖАРОН СМИТ, бывший советник президента США: Дело в том, что темнокожие американцы – это не какая-то однородная группа. СМИ, судя по тому, что они транслируют, уделяют больше всего внимания тем темнокожим американцам, которые относятся к элитным или голливудским кругам. Но если отправитесь в такие города, как Атланта, Детройт, Кливленд или Нью-Йорк, и поговорите с представителями данных общин, то у всех этих людей обнаружите понимание того, что при президенте Трампе все они жили иначе.



Бензин стоил дешевле, траты на энергию были меньше, денег хватало на большее, преступности было меньше. И не было наплыва нелегальных иммигрантов, с которыми приходилось бы конкурировать за рабочие места. Один таксист мне даже как-то сказал, что при Трампе он впервые в своей жизни увидел темнокожих, занятых в сфере строительства. Прежде он такого не видел. Дело в том, что при Трампе афроамериканцам давалась реальная возможность участвовать в конкуренции за рабочие места, которые обычно достаются прибывшим из-за южной границы.



Разница ощутимая, люди способны сравнить одно с другим. Зная, как живётся при Байдене и как жилось при Трампе, большинство американцев делают вывод: «Мне будет лучше при Трампе».

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.