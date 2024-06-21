 

При Трампе уровень жизни темнокожих американцев был выше — и они это чувствуют

21.06.2024, 8:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Темнокожие американцы чувствуют, что при президенте Дональде Трампе жили лучше, чем живут при действующем лидере США Джо Байдене, заявил в интервью Fox Business экс-советник Трампа Джарон Смит. При этом в эфире телеканала политик-республиканец Бен Карсон уточнил, что афроамериканцы склоняются на сторону Трампа, так как видят, что Демократической партии просто не на чем выстраивать свою кампанию.

Что ж, пора поразвлечься. У нас в гостях снова Бен Карсон, в прошлом министр жилищного строительства и городского развития, и, позвольте заметить, один из важных людей Трампа. К нам также присоединяется мой приятель Джарон Смит, работавший советником по вопросам политики в администрации Трампа. Рад вас видеть, господа.  

Начнём с Беном Карсоном. Рад очередной беседе с вами. Вы были на предвыборном мероприятии в Детройте? Судя по некоторым кадрам СМИ, полагаю, что да. Насколько успешно оно прошло? Какие моменты вы бы отметили? Расскажите, пожалуйста.

БЕН КАРСОН, автор книги «Опасная борьба», политик-республиканец: Спасибо, Ларри, всегда рад с вами пообщаться.  

Да, конечно же я там был, Детройт — мой родной город. Я выступал перед началом круглого стола. Энтузиазм достигал какого-то запредельного уровня. Люди горят желанием узнать, что скажет Трамп, так как уже видели, чего он добился в ходе своего президентского срока, видели его позитивные достижения. И за сравнениями далеко идти не надо.
 
Также отмечу, что левые стремятся свести эти выборы к отдельно взятой персоне, получившей обвинительный вердикт, и делают они это потому, что им фактически не на чем выстраивать собственную кампанию. А Дональд Трамп апеллирует к тому, что чувствуют рядовые граждане, заезжая на заправку, заходя в продуктовый магазин, доставая из почтового ящика счета за коммунальные услуги. И это находит мощный отклик у всех, не только среди темнокожих. В его сторону будут склоняться представители всех групп населения. Все мыслящие люди, не позволяющие себе… (звук на время пропадает. — ИноТВ) будут двигаться в данном направлении.

Перейдём теперь к Джарону Смиту. Спасибо, что вновь нашли для нас время. Рад вас видеть. Сдаётся мне — и данные соцопросов тоже на это намекают — что такие вопросы как цены на бензин, инфляция, общий уровень преступности, а также проблемы с границей, из-за которых, вероятно, не достаются рабочие места рождённым в США темнокожим и представителям других меньшинств, в той же степени актуальны и для всех остальных участников экономики и жителей этой страны, Джарон. Просто нужно добираться до них. Я обратил внимание на слова темнокожего священника в Детройте, который отметил, что ни Обама, ни Байден в тех краях побывать не соизволили и на прямое общение с темнокожими верующими и лидерами темнокожих общин не выходили.

ДЖАРОН СМИТ, бывший советник президента США: Дело в том, что темнокожие американцы – это не какая-то однородная группа. СМИ, судя по тому, что они транслируют, уделяют больше всего внимания тем темнокожим американцам, которые относятся к элитным или голливудским кругам. Но если отправитесь в такие города, как Атланта, Детройт, Кливленд или Нью-Йорк, и поговорите с представителями данных общин, то у всех этих людей обнаружите понимание того, что при президенте Трампе все они жили иначе.

Бензин стоил дешевле, траты на энергию были меньше, денег хватало на большее, преступности было меньше. И не было наплыва нелегальных иммигрантов, с которыми приходилось бы конкурировать за рабочие места. Один таксист мне даже как-то сказал, что при Трампе он впервые в своей жизни увидел темнокожих, занятых в сфере строительства. Прежде он такого не видел. Дело в том, что при Трампе афроамериканцам давалась реальная возможность участвовать в конкуренции за рабочие места, которые обычно достаются прибывшим из-за южной границы. 
 
Разница ощутимая, люди способны сравнить одно с другим. Зная, как живётся при Байдене и как жилось при Трампе, большинство американцев делают вывод: «Мне будет лучше при Трампе».

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Гринвальд – фейки о России приближают ядерную катастрофу

21.06 / Соглашения и углубление стратегического партнёрства — Reuters об итогах визита Путина во Вьетнам

21.06 / «У нас больное государство» — экс-аналитик Пентагона объяснила вечную жажду войн США

21.06 / Норвежский политолог – мир осознал возможность многополярности — и возвращения диктата США никто не хочет

21.06 / Экс-советник НАТО – Запад не помогает Украине, а подталкивает её к полному уничтожению

21.06 / Продемонстрировать стойкость и силу России — New York Times о самолётах президента Путина

21.06 / Принц Уильям бросился на помощь матери Кейт Миддлтон во время инцидента

21.06 / Принятие Украины в НАТО станет ошибкой как для Украины, так и для НАТО

20.06 / EUobserver узнал содержание 14-го пакета антироссийских санкций

20.06 / Украина в приоритете — США резко меняют подход к поставкам систем ПВО ради Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика