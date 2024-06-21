 

«У нас больное государство» — экс-аналитик Пентагона объяснила вечную жажду войн США

21.06.2024, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

За образом храброго независимого ковбоя, который хочет всем помочь, США скрывают желание обогатиться на чужих войнах. Такое мнение высказала экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски в интервью Judging Freedom. По её словам, войны — это основной источник дохода для американской экономики, а для того чтобы вмешиваться в чужие конфликты Вашингтону зачастую приходится врать и пренебрегать своими же правилами.

Почему американская мораль так любит войну?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, экс-аналитик Пентагона, подполковник ВВС США в отставке: Трудно сказать, но войны в том или ином виде наша страна ведёт постоянно. Как правило — необъявленные. Война объявлялась исключительно редко, а после Второй мировой её не объявляли вовсе. Но крупнейшая экспортная статья нашей страны — это, знаете, не сланцевая нефть или что-то в этом роде. Это оружие и война.

Почему мы так её любим? Точного ответа я не знаю, но думаю, мы извратили образ вольного ковбоя. Знаете, этот лелеемый американцами типаж: свободный и свободолюбивый, защищающий свою собственность, желающий жить сам по себе и тому подобное. В непростом мире ради всего этого приходится сражаться, быть готовым к борьбе, быть смелым. Думаю, здесь играет роль американский идеал смелости. Затем его извращают и говорят: «А ведь очень смело свои битвы вести чужими руками!»

Мы так и поступаем со времён Второй мировой — и даже более ранних. Проводим государственные перевороты, выбираем стороны в гражданских войнах, делаем такие же вещи, как сделали на Украине, плюс, конечно, полномасштабные вторжения, например, в Ирак и другие страны — просто ради контроля над их ресурсами. Это, конечно, кража, кража государственная. Присваивать чужое государству не чуждо, но чтобы делать это в международном масштабе, обычно нужно использовать силу.

В общем, мы взяли американский идеал смелости, храбрости, независимости. Многие, думаю, любят Америку, представляя себе именно такого ковбоя или даже «град на холме» — что-то такое очень горделивое и нуждающееся в защите. Мы взяли эту идею и сказали: «Так, а как это может принести нам больше денег? Или как нам добиваться того, чего мы хотим?»

Война — прекрасный способ заполучить желаемое внутри страны. Ведь если запугать население… А такое происходило из раза в раз. Вспомнить, как мы вступили в Первую мировую, это в значительной степени было упражнением в пропаганде с целью запугать народ, чтобы он принял многие действия властей, не соответствовавшие в действительности американским ценностям свободы.

Всё пошло как по маслу. А любые правительства, любые государства стремятся стать сильнее и больше. Одна только ограниченная власть их удовлетворить не может. Конституция США разорвана в клочья — почему? Потому что на бумаге она ограничивает государственную власть. Такого потерпеть нельзя! Для властей не должно быть никаких ограничений!

Мы много слышим о том, как у нас проявляется то, о чём говорил ещё Джордж Оруэлл, и так далее. Понимаете, это природа государства, и мы это видим. У нас больное государство, и мира у нашей страны не будет, пока мы не сумеем изменить государство или крайне минимизировать государственную власть. Это будет очень сложно.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Соглашения и углубление стратегического партнёрства — Reuters об итогах визита Путина во Вьетнам

21.06 / Норвежский политолог – мир осознал возможность многополярности — и возвращения диктата США никто не хочет

21.06 / Экс-советник НАТО – Запад не помогает Украине, а подталкивает её к полному уничтожению

21.06 / Продемонстрировать стойкость и силу России — New York Times о самолётах президента Путина

21.06 / Принц Уильям бросился на помощь матери Кейт Миддлтон во время инцидента

21.06 / Принятие Украины в НАТО станет ошибкой как для Украины, так и для НАТО

20.06 / EUobserver узнал содержание 14-го пакета антироссийских санкций

20.06 / Украина в приоритете — США резко меняют подход к поставкам систем ПВО ради Киева

20.06 / Джимми Дор показал, как на самом деле выглядит американская поддержка Израиля

20.06 / Украине не помогает даже новое западное оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика