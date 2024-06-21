 

Рупор кремлевской пропаганды: Судилище имени Жана Мишеля

21.06.2024, 4:14, Разное
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Судилище имени Жана Мишеля

Во Франции начался судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что первая леди Франции Брижит Макарон на самом деле родилась мужчиной. Об этом в четверг, 20 июня, сообщил телеканал France 24.

В 2022 году супруга президента Франции Эммануэля Макрона подала иск о клевете против спиритического медиума Амандин Рой и журналистки Наташи Рей, которые в декабре 2021 года разместили на платформе YouTube видео, в котором утверждалось, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Троне. Это сообщение получило широкую огласку в интернете за несколько недель до президентских выборов 2022 года.

В материале напоминается, что Рей провела интервью с Рой, в котором журналистка рассказала о «государственной лжи» и «обмане», которые ей якобы удалось раскрыть. Позднее медиум заявила, что Рей «отчаянно хотела поделиться своей работой», а сама медиум лишь «откликнулась на ее просьбу». Что касается достоверности утверждений, то Рой настаивает на том, что журналистка «потратила три года на расследование, а не взяла это с потолка». Медиум также отмечала, что сожалеет о том, что СМИ не провели расследование по данной теме, заявив, что не может «скрывать такую серьезную» тему.

Телеканал сообщает, что 19 июня текущего года Рой предстала перед судом в Париже, чтобы ответить на вопросы об указанном интервью с журналисткой Рей. Последняя не явилась в суд, сославшись на болезнь. Президент Франции и первая леди также отсутствовали на слушаниях.

Судебный процесс проходит на фоне объявления Макроном досрочных парламентских выборов.

https://iz.ru/1715413/2024-06-20/vo-frantcii-nachalsia-sud-nad-zaiavivshimi-o-transgendernosti-zheny-makrona-zhenshchinami – цинк

Хорошо, что мы живем в свободной стране и у нас не преследует людей за то, что они говорят правду о том, что Макрон женат на Жан Мишеле.

Источник: Colonel Cassad


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