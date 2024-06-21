Экс-советник НАТО – Запад не помогает Украине, а подталкивает её к полному уничтожению

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Так и не определив, как они представляют себе победу Киева, западные союзники продолжают поставлять украинцам оружие, тем самым подталкивая их к новым сражениям, при этом настойчиво отказываясь от переговоров с Россией. В результате, всё, что делает Запад, так это служит продолжению войны, финансируя уничтожение Украины. Такое мнение высказал экс-советник НАТО, ветеран швейцарской разведки Жак Бо в интервью Dialogue Works.

ЖАК БО, экс-советник НАТО, ветеран швейцарской разведки: На мой взгляд, мы движемся к уничтожению Украины. Потому что, если посмотреть на проблему с российской точки зрения, если поставить себя на место РФ и посмотреть на этот кризис с точки зрения Москвы, что вы увидите? Вы увидите Запад, который непрерывным потоком поставляет вооружение на украинские поля сражений. Увидите, что Украина с большим трудом находит людей для ведения боевых действий против России. Увидите, что вы тут победитель, и нет никакой надежды, никаких признаков того, что Запад изменит свою политику.

Находясь в подобном положении, вы говорите: «Что ж, единственное логичное решение в данной ситуации – это полное уничтожение Украины». Им запрещается вести переговоры, Запад не хочет, чтобы они вели переговоры, Запад поставляет вооружения с целью подтолкнуть украинцев к сражению.

Если бы у украинцев была хоть малейшая возможность одержать победу, можно было бы понять, что война будет продолжаться, поскольку был бы хоть небольшой шанс на победу. Однако, как мы однажды уже упоминали на вашем канале, даже сам Запад не способен определить, что можно было бы посчитать победой для Украины. Они не способны понять или обозначить, что именно можно было бы назвать победой.

И, судя по развитию событий на поле боя, нет совершенно никаких признаков того, что победа в каком бы то ни было виде вообще возможна. С украинской стороны не наблюдается вообще никаких успехов. На фронте нет ни одного участка, где у Украины было бы какое-то преимущество или шанс на успех. В результате, всё, что делает Запад, так это служит продолжению войны. По сути, вы просто подталкиваете Россию к уничтожению Украины.

Дата выхода в эфир 20 июня 2024 года.