 

Принц Уильям бросился на помощь матери Кейт Миддлтон во время инцидента

21.06.2024, 3:05, Новости дня
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41-летний принц Уэльский и другие члены королевской семьи накануне присутствовали на второй день Royal Ascot на ипподроме в Беркшире. К ним присоединились родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон – Кэрол и Майкл Миддлтоны.

Во время прогулки по газону Кэрол потеряла туфлю, когда ее каблук застрял в мягкой земле. Уильям вовремя заметил это и тут же подал теще руку, помогая ей встать.

Инцидент вызвал смех у присутствовавших, в том числе у самого принца. После этого Уильям продолжил беседу с родителями супруги и своей кузиной Зарой Тиндалл.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что близкие отношения Уильяма с Кэрол Миддлтон очевидны. Она предположила, что после потери принцессы Дианы в 1997 году Кэрол стала для принца своего рода второй матерью.

“Уильям выглядел как школьник в своем цилиндре и, похоже, вызвал у тещи несколько материнских реакций на язык тела. Их близость свидетельствует о том, что они очень спокойная и тесная семейная ячейка”, — отметила Джеймс.

Аналитики также подчеркнули, что появление Миддлтонов на скачках стало первым после того, как стало известно о болезни Кейт. Эксперты выразили уверенность, что родители принцессы играют важную роль в поддержке ее и принца Уильяма в это трудное время.

Помимо короля Карла III и королевы-консорта Камиллы, на Royal Ascot также присутствовали принцесса Анна, Зара Тиндалл с мужем, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон с дочерьми, герцог и герцогиня Глостерские, граф и графиня Галифакские, а также принц Эдвард и его супруга Софи.


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