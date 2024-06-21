Мнение: Почему США потакают Израилю, как Израиль помогает России и конец саудовского нефтедоллара

1. К вопросу «почему американские политики безропотно позволяют Израилю открыто вредить интересам США». Цитирую Гаарец, старейшую газету Израиля (ссылка):



Директор ФБР: Программа Музея Холокоста в США обязательна для новых агентов. Джеймс Коми называет Холокост самым значительным событием в истории и говорит, что новые агенты должны посещать программу “Правоохранительные органы и общество: уроки Холокоста”…

К счастью, нам всё это на руку. Чем больше ресурсов США будут тратить на поддержку бесконечных войн Израиля, тем меньше у них останется ресурсов, чтобы вредить России.

2. Выгодна России агрессивная политика Израиля и в сугубо финансовом разрезе. Цитирую Кримсональтера (ссылка):



Минфин России просто обязан, исключительно из чувства благодарности, передать Нетаньяху шоколадную медаль «За наполнение российского бюджета и содействие финансированию СВО». Мало кто на планете сделал ТАК МНОГО для того, чтобы у России было больше денег, ибо усилия правительства Нетаньяху обеспечивают (это не только мои оценки, условные «голдманы» и «морганы» примерно так же считают) так называемую «геополитическую премию» в ценах на нефть — где-то 5–10 долларов за баррель, а это десятки и сотни миллиардов рублей наших дополнительных (валютных!) доходов. Более того, если тель-авивские шизопатриоты таки врубят полноценную войну с Ливаном, то есть шансы не на 5–10, а на дополнительные 10–20 долларов за баррель, да ещё и на несколько лет вперёд, если они как следует застрянут в мясорубке. <…>

Ваш покорный слуга уже писал в 2023, что России такое поведение Израиля с чисто прагматической точки зрения ОЧЕНЬ выгодно. А сейчас Тель-Авив может просто озолотить российский бюджет своими неуёмными амбициями и любовью к реализации тех самых простых, понятных, очень патриотичных и очень неправильных решений.

3. Прекратило действие 50-летнее соглашение между США и Саудовской Аравией, в рамках которого саудиты обязывались продавать нефть только за доллары. Когда-то заключение этого договора это было обусловлено тем, что США доминировали в мировой экономике, были главным мировым рынком сбыта нефти, инвестировали в саудовскую нефтяную отрасль и снабжали Саудовское королевство оружием для противостояния с недружественными соседями. Сегодня, однако, международная ситуация изменилась, и американцы саудитам больше не нужны (ссылка):

Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. <…>

Соглашение о безопасности было подписано США и Саудовской Аравией 8 июня 1974 года. Оно предусматривало создание двух совместных комиссий – по экономическому сотрудничеству и по военным потребностям Саудовской Аравии. США уговорили саудитов торговать нефтью только за доллары, а это прочно вошло в мировую торговлю нефтью.

Срок контракта истек 9 июня 2024 года. Решение не продлевать контракт позволит Саудовской Аравии продавать нефть и другие товары в нескольких валютах, включая китайские юани, евро, иены, а не только в долларах США. <…>

Еще в марте 2022 года в СМИ появилась информация, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара США при расчетах за часть поставок нефти, которую королевство поставляет в Китай.

В январе 2023 года министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан ошеломил журналистов на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявив, что страна впервые за 48 лет открыта для торговли валютами помимо доллара США. <…>

Если раньше американский рынок был основным рынком сбыта для саудовской нефти, то теперь – нет. Саудовская Аравия перенаправила свои нефтяные потоки в Китай. Теперь она второй поставщик нефти в Поднебесную после России. То есть Саудовская Аравия является важным поставщиком нефти для страны – конкурента США.