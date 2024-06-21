Мнение «аналитика»: Об услышанном сигнале… Начинает доходить?

Российский президент Владимир #Путин, подписав договор о стратегическом партнёрстве с могущественной Северной Кореей, сразу немножко осмелел. И выдвинул новый «ультиматум» Америке — уже почему-то во Вьетнаме. Мол, отстаньте уж от нас, на не то…

А не то — что?

Вот об этом и поговорим.

#Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Но обвинил в этом Запад. «Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — сказал российский президент.

По его словам, речь, в частности, идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание», — добавил глава государства. И параллельно заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный (!) удар противник будет гарантированно уничтожен». Чуть ранее на этой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обсуждает вопрос о приведении ядерных ракет в состояние боевой готовности из-за растущих угроз со стороны России и Китая.

Владимир #Путин и прежде не исключал, что в случае необходимости ядерная доктрина страны может быть изменена. «Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений», — говорил он. Позднее президент указывал, что Россию постоянно обвиняют в том, что она размахивает «ядерной дубинкой», но условия применения Москвой такого оружия описаны в ядерной доктрине. Он также призывал не доводить ситуацию не то что до применения, а до угрозы применения ядерного оружия.

Возможно, его слова наконец-то стали слушать и слышать. Сегодня же в Пентагоне заявили, что ВСУ нельзя использовать ATACMS для ударов вглубь РФ и другое оружие США за пределами границ с Харьковской областью. Ранее американские власти отрицали, что разрешение на атаки «химерсами» и «атакамсами» ограничиваются только приграничной зоной с Харьковщиной и даже утверждали, что Киев вправе сам выбирать себе цели для ударов. Владимир #Путин расценил это как нечто граничащее с «агрессией» и заговорил об ответных мерах. В том числе на Корейском полуострове.

И вот Вашингтон сдал назад на полшага.

Тактический манёвр на время?

Или наконец-то услышал?

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