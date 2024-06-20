 

EUobserver узнал содержание 14-го пакета антироссийских санкций

20.06.2024, 22:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Евросоюз намерен ввести ограничения на поставки сжиженного природного газа из России, экспорт гелия и доступ к технологиям двойного назначения, пишет EUobserver со ссылкой на проект документа. В 14-ый пакет санкций также войдут меры в отношении 20 физлиц и 22 юрлиц, в том числе певицы Полины Гагариной.


АР

Европейский союз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций намерен внести в чёрный список более 20 физических лиц, в том числе певицу Полину Гагарину, и 22 юридических лиц, пишет EUobserver, ознакомившийся с проектом документа.

По данным EUobserver, под ограничения подпадут основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика», которой были переданы российские активы Carlsberg Group, Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский. Кроме того, в список войдут «руководители оборонных предприятий, чиновники и энергетические компании».

Пожелавший остаться анонимным европейский дипломат сообщил, что в чёрном списке точно будет Полина Гагарина.  По его словам, связано это с тем, что она выступала на мероприятиях, посвящённых вхождению новых регионов в состав России, и получала за это значительный доход.

Проект мер также включает ограничения на поставки российского сжиженного газа, деятельность нефтяных танкеров, экспорт гелия, доступ к технологиям двойного назначения и торговлю украинскими произведениями искусства.

На прошлой неделе Венгрия уже одобрила этот пакет антироссийских санкций. При этом Германия всё ещё высказывает опасения по поводу ограничений против дочерних европейских компаний, продолжающих деятельность в России. Впрочем, отмечает источник EUobserver, ожидается, что страны ЕС утвердят новый пакет мер ко встрече глав министерств иностранных дел, которая пройдёт 24 июня.


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