 

CNN – Украина в приоритете — США резко меняют подход к поставкам систем ПВО ради Киева

20.06.2024, 21:41, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Белый дом объявил, что с этого момента Украина возглавит очередь из стран, которые должны получить от Вашингтона средства противовоздушной обороны, пишет CNN. Изменение политики будет действовать в течение 16 месяцев — это значит, что страны, которые уже стояли в очереди на получение ПВО, получат свои заказы только по истечении этого срока.


АР

Вашингтон полностью меняет политику поставок ПВО: с этого момента администрация Байдена будет отдавать приоритет Украине — другим странам, сделавшим заказ, придётся подождать. Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома и источники в конгрессе.

Представитель Белого дома назвал эту меру «довольно экстраординарной» корректировкой политики в критический для Украины момент. Помещение Киева в начало списка для получения ПВО — в частности, систем Patriot и NASAMS — означает, что США «отбросили» другие страны, которые уже стояли в очереди на получение этих орудий, объясняют источники.

Ожидается, что Украина получит первые средства ПВО этим летом, а изменение политики будет действовать в течение 16 месяцев, передаёт CNN. Только после этого другие страны получат свои заказы. 

Источники не стали делиться списком стран, которых коснётся изменение, отметив, что сейчас представители Госдепа и Пентагона предпринимают «интенсивные дипломатические усилия» по информированию пострадавших стран о том, что они получат заказы далеко не скоро.


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