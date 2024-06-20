Джимми Дор показал, как на самом деле выглядит американская поддержка Израиля

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В интернете появился шуточный «предвыборный ролик Байдена» с произраильскими заявлениями президента США и кадрами из разрушенной Газы. Автор ролика показывает, как американские деньги, ракеты и снаряды используются для убийства мирного населения. Именно так и выглядела бы агитация Байдена, будь она правдивой, подчёркивает комик Джимми Дор.

ДЖИММИ ДОР, американский комик, политический комментатор: Кто-то сделал настоящий агитационный ролик за Джо Байдена — хотите посмотреть? Это если бы у Джо Байдена были правдивые агитационные ролики, отражающие его действия. Сюда включили не всё, но материал стоящий! Один маленький кусочек предвыборной кампании. Вот настоящий агитационный ролик за #геноцидникаДжо.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Меня зовут Джо Байден, и я одобряю это сообщение.

Думаю, пора бы нам перестать извиняться за нашу поддержку Израиля. Никаких извинений не надо! Никаких!



Это самая лучшая наша инвестиция на три миллиарда долларов!

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Снаряды и ракеты из Америки.

МУЖЧИНА: Посмотрите на этот осколок снаряда: «Сделано в США». Американского производства.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ: США.



ДЖО БАЙДЕН: Если бы Израиля не было, Америке пришлось бы его выдумать!

Мы — Америка! Непревзойдённая! И финишная черта принадлежит нам!

Я сионист. Необязательно быть евреем, чтобы быть сионистом.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ВОЕННЫЙ: Это то, чего вы хотели? Вы хотите быть с ХАМАС?



ДЖО БАЙДЕН: Моя администрация твёрдо и непоколебимо поддерживает безопасность Израиля.

НАДПИСЬ НА ПЛАКАТЕ: Байден и Харрис.



ДЖИММИ ДОР: Мне понравились брызги крови в конце. Это мой любимый момент — брызги крови.

В любом случае я хотел показать вам, что было бы, если б они снимали правдивые агитационные ролики. Это на них больше похоже.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.