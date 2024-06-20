«Не добьётесь своего, паскуды»: Олег Тиньков сменил фамилию на Т

Банкир Олег Тиньков (внесён в России в реестр иноагентов) показал в соцсетях свой новый паспорт, выданный в

Великобритании на имя «Oleg

T». Бизнесмен сопроводил фотографию гневным сообщением, в котором предупредил неких «паскуд», что они «своего не добьются».

Олег Т также

объявил о планах судиться с одним из российских банков, который использует его фамилию в качестве бренда. Он не уточнил, о каком

именно банке идёт речь, однако представители Усть-Илимского

сельскохозяйственного банка и Алейского горного банка уже выпустили опровержения, в которых решительно отвергли возможные претензии Т в отношении

себя и заявили о готовности судиться с ним «хоть в Лондоне, хоть в Усть-Илимске».

Вслед за отцом фамилию Т приняли также и дети бизнесмена.

«Они думают, что

могут поменять название и всё? На этом конец? – прокомментировал своё решение Т-старший. – Я все ваши иезуитские штучки наперёд знаю. Всех выведу на чистую воду.

Нечего использовать моё честное имя для заработка денег, придумайте что-нибудь

своё. Думали, я вас не переиграю? Не добьётесь своего, паскуды. Увидимся в суде!»

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