 

«Не добьётесь своего, паскуды»: Олег Тиньков сменил фамилию на Т

20.06.2024, 19:33, Разное
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Банкир Олег Тиньков (внесён в России в реестр иноагентов) показал в соцсетях свой новый паспорт, выданный в
Великобритании на имя «Oleg
T». Бизнесмен сопроводил фотографию гневным сообщением, в котором предупредил неких «паскуд», что они «своего не добьются».

Олег Т также
объявил о планах судиться с одним из российских банков, который использует его фамилию в качестве бренда. Он не уточнил, о каком
именно банке идёт речь, однако представители Усть-Илимского
сельскохозяйственного банка и Алейского горного банка уже выпустили опровержения, в которых решительно отвергли возможные претензии Т в отношении
себя и заявили о готовности судиться с ним «хоть в Лондоне, хоть в Усть-Илимске».

Вслед за отцом фамилию Т приняли также и дети бизнесмена.

«Они думают, что
могут поменять название и всё? На этом конец? – прокомментировал своё решение Т-старший. – Я все ваши иезуитские штучки наперёд знаю. Всех выведу на чистую воду.
Нечего использовать моё честное имя для заработка денег, придумайте что-нибудь
своё. Думали, я вас не переиграю? Не добьётесь своего, паскуды. Увидимся в суде!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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