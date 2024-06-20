 

Le Parisien – Украине не помогает даже новое западное оружие

20.06.2024, 19:26, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Несмотря на возобновившиеся американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары западным оружием по России, ВСУ продолжают «прогибаться» под натиском российских войск, пишет Le Parisien. Как отмечает издание, Киеву, вероятно, не помогут даже миллионы западных орудий и снарядов, поскольку основная проблема ВСУ — это «качество и количество людей на передовой».


АР

ВСУ, кажется, по максимуму используют новые американские поставки и разрешение Вашингтона наносить удары по РФ — однако «этих усилий оказывается недостаточно, чтобы сдержать гораздо более крупные российские вооружённые силы», пишет Le Parisien. 

Вооружения, поставляемые Украине Штатами и Европой, «хотя иногда и могут приносить эффект, вовсе не являются стратегически решающими». По данным издания, на сегодняшний день ВСУ «прогибаются» под натиском вооружённых сил Москвы даже с новыми американскими орудиями, в то время как «стратегия россиян работает — они продвигаются от одного опорного пункта к другому».

Как считает Le Parisien, основная проблема ВСУ заключается не в нехватке боеприпасов или оружия, а в качестве и количестве людей на передовой. «Добавить миллион снарядов будет недостаточно, чтобы выиграть конфликт», — уверены французские эксперты.


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