 

Полковник Макгрегор – РФ показывает, что может устроить неприятности «на заднем дворе» США

20.06.2024, 19:26, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Визит Владимира Путина в Пхеньян и учения ВМФ РФ на Кубе — недвусмысленный сигнал Соединённым Штатам, отмечает полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью подкасту Deep Dive. По словам Макгрегора, Москва хочет «протрезвить» Вашингтон, продемонстрировав его уязвимость.

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке, ведущий подкаста: Конечно же, вы много лет прослужили в вооружённых силах, и вы понимаете, почему проводятся многочисленные учения. В какой степени наши учения в Индо-Тихоокеанском регионе, о которых он (Путин. — ИноТВ) говорил, особенно поблизости от Северной Кореи и, если уж на то пошло, Китая, способствуют безопасности США или, наоборот, вредят ей?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: На этот вопрос ответить довольно просто. Не думаю, что это нам на пользу. Но не это послужило основанием или причиной визита Путина в Северную Корею.

Надо понимать, что у Путина или у России, будем говорить, у Москвы всегда были возможности пойти на обострение конфликта, напряжённости, кризиса в отношениях с нами или с кем-либо ещё — в горизонтальной плоскости. Я имею в виду, что его визит в Северную Корею — это очень ясный и недвусмысленный сигнал нам: «Вы на нашем заднем дворе, на Украине, разжигаете ненависть и враждебность к нам, вы пытались разрушить Россию, используя украинские вооружённые силы, – а всё это происходит после того, как ЦРУ поставило марионеточное правительство в Киеве, — но мы можем кое-что делать с вами. Мы можем сделать вашу жизнь несчастной. И один из способов — это устроить вам неприятности в Северной Корее».

По сути, то же самое он сделал, когда направил корабли и эту подводную лодку, которая всплыла у берегов Кубы и вошла в кубинский порт. Это был ещё один сигнал: «Мы можем пойти на обострение в горизонтальной плоскости».

Если хотите, я думаю, что он может начать переговоры с мексиканскими картелями — о том, какие дополнительные вооружения и технику РФ может поставлять им в Мексику.

Всё это — в рамках тех же самых попыток протрезвить нас, Дэн, заставить нас понять: в эти игры можно играть и вдвоём.

Дата выхода в эфир 19 июня 2024 года.


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