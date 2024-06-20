Мнение: Почему не любят советчиков, как научиться бизнесу и баланс наследственности и меритократии

1. В Школе Капитализма я рассказываю, почему народ не любит советы — особенно, если советы хорошие. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…Хорошие советы плохо ложатся на встроенную в нас естественную систему мотивации. Нам комфортно делать что-то или по привычке, как мы всегда делали, или за «сахарок», то есть за предвкушение немедленного вознаграждения. Значительная часть хороших советов требует от нас изменить комфортным привычкам в обмен на вознаграждение другого типа: на обещание не отбирать у нас часть «сахарка» в отдалённом будущем. Такая странная награда нашей психике малоинтересна, поэтому редко кто делает бэкапы, отказывается от сочных гамбургеров и придерживается продуманной пенсионной стратегии.



Было бы ещё полбеды, если бы хорошие советы опирались на сложную магию, недоступную посвящённым. Например, если бы проверенный маг в дорогом бордовом колпаке разложил карты Таро, после чего написал бы на особом пергаменте рецепт секретного зелья, которое клиенту надо по чайной ложке принимать ежедневно. Беда в том, что хорошие советы в массе своей невыносимо скучны. Пить врачи советуют витамин D, а не кипячёную крысиную кровь. Деньги — сберегать, а не ставить на цифру 13 в казино. От авантюр — воздерживаться, вместо того, чтобы прыгать в них с головой.



— Доктор, какие наркотики мне надо употреблять, чтобы преуспеть?

— Никакие.

— Ну как же, вот Зигмунд Фрейд употреблял кокаин, и приобрёл всемирную славу.

— Не надо нюхать кокаин.

— А как же Снуп Догг? Начинал с низов, курит травку, теперь почти миллиардер.

— Я не думаю, что это связано. Не надо курить марихуану.

— Ну, а морфий-то? Булгаков был морфинистом, всемирно известные романы писал! И в больницах морфий прописывают, это официально лекарство!



Совет «не употреблять наркотики» хорош, но неинтересен. Во-первых, как я показал выше, его исполнение не обещает награды. Во-вторых, он слишком уж банален: любая старушка с лавочки у подъезда такой же даст…



Дополнительной проблемой является то обстоятельство, что обратное правило не работает: банальные советы совсем не обязательно являются хорошими — особенно в наше время, когда развитая часть человечества глубоко больна, так как далеко отошла от принципов, сделавших её развитой. Совет «коллекционировать впечатления» и ездить в зарубежный отпуск не реже раза в год обычно плох, однако он банален — равно как и дурной совет класть каждый месяц 3% от зарплаты на банковский депозит…

2. Большинство россиян уверено, что предпринимательству можно научиться, что врождённым навыком оно не является (ссылка):



Большинство россиян (77,8 процента) считают умение управлять людьми и процессами важнейшим навыком для развития бизнеса. Необходимые для успешного ведения дел умения назвали в исследовании образовательной платформы «Нетология» и бизнес-навигатора GenGo, передает «Газета.Ru».

Еще 71,3 процента респондентов считают наиболее важными умение рисковать, быть гибким и быстро принимать решения. Около 51,9 процента ставят на первое место знание правовых и финансовых основ, 51,7 процента — лидерские качества и умение убеждать, а 51,1 процента — знание маркетинговых инструментов.

54,3 процента опрошенных признались, что хотят развить свои предпринимательские навыки. 25,9 процентов считают этот фактор необходимым для продвижения их бизнеса, в то время как 28,4 процента рассчитывают с его помощью открыть свое дело. 45,5 процента пожаловались на нехватку денег на развитие предпринимательских навыков, а 22 процента — на нехватку времени. Еще 13,9 процента заявили, что не видят в этом смысла, так как им нравится работать по найму.

Почти все россияне (85,9 процента) считают, что предпринимательству можно научиться. 67,3 процента полагают, что в этом поможет практика, еще 59,9 процентов отмечают положительным влиянием взаимодействие с предпринимательским сообществом. Популярными форматами обучения также стали вузы и бизнес-школы (43,4 процента), онлайн- и офлайн-тренинги и курсы (35,9 процента) и онлайн-университеты (27,7 процента). Остальные 11,5 процента респондентов уверены, что предпринимательские навыки должны быть с рождения.

Лично мне, предпринимателю, несколько странно читать такие опросы. Для меня текст выше звучит примерно так:

Большинство россиян (77,8 процента) считают умение держать равновесие важнейшим навыком для езды на велосипеде… Ещё 71,3 процента респондентов считают наиболее важными сильные ноги, хорошее зрение и выносливость. Около 51,9 процента ставят на первое место крепкие руки, 51,7 процента — громкий голос, а 51,1 процента — знание веломаршрутов в окрестностях.

54,3 процента опрошенных признались, что хотят научиться крутить педали… 45,5 процента пожаловались на нехватку денег на велосипедную школу, а 22 процента — на нехватку времени. Еще 13,9 процента заявили, что не видят в этом смысла, так как им нравится ходить пешком.

Почти все россияне (85,9 процента) считают, что езде на велосипеде можно научиться. 67,3 процента полагают, что в этом поможет практика, еще 59,9 процентов отмечают положительным влиянием взаимодействие с велосообществом… Остальные 11,5 процента респондентов уверены, что велосипедистом можно только родиться.

3. Дискуссионное мнение про баланс наследственности и меритократии, то есть про правила пополнения элиты. Напомню, меритократия — это когда элита пополняется достойными, то есть теми, кто заслужил подъём своими собственными достижениями и талантами.

Телеграм-канал Right History пишет (ссылка):

Если принцип наследственности тотальный, а меритократические социальные лифты сведены к минимуму, то система не пополняется в достаточной степени новыми кадрами, свежей кровью, это приводит к закостенению государственного механизма и уменьшению его эффективности, снижает вероятность удачных реформ в случае их необходимости, таким образом ослабляя государственную систему перед лицом внешних врагов.

Если меритократический принцип берёт верх, а наследственный полностью ликвидируется или почти полностью подавляется, иными словами, если новых людей в элите становится слишком много, то существуют высокие риски слома системы и полной потери управления, что имеет высокие шансы привести к гражданской войне, ограблению старой элиты и массовым жертвам среди населения, и установлению в конечном итоге чудовищной тирании.

Необходимо соблюдать баланс между принципом наследственности и принципом меритократии. Перекос в ту или иную сторону приводит систему в шаткое положение: либо в состояние хаоса, либо в состояние деградации или стагнации.

Но помимо трех приведённых сценариев комплектования элиты есть еще как минимум один, самый страшный сценарий. Это принцип отрицательного отбора, когда элиты де-факто нет, есть некий управленческий слой, куда попадают не по праву наследования, не благодаря талантам, образованию или проявлению доблести на войне, а по классовому принципу, когда чем ниже происхождение и чем хуже образование, тем больше карьерных возможностей открывается в подобной системе. “Элитой” в полном смысле слова людей, отобранных по такому принципу, назвать никак нельзя, можно использовать термин квази-элита. Мы наблюдали это при ранних большевиках, и, отчасти, в позднем СССР.