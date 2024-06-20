Рупор кремлевской пропаганды: Списки промышленных предприятий Петрограда, изготовляющих предметы государственной обороны
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К вопросу о взаимодействии государственного и частного ОПК. Список предприятий Петрограда работавших в 1915-м году на обеспечение потребностей фронта. Обращает на себя внимание большое кол-во частных мастерских.
https://istmat.org/node/26280 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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