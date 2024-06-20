Врач Нгуен: киноа, морковь и яблоки снижают холестерин

Растительная пища, богатая клетчаткой и сложными углеводами, такая как киноа, брокколи, морковь, сладкий картофель, яблоки и ежевика, способствует улучшению пищеварения и снижению уровня холестерина. Доктор Кристин Нгуен из клиники Майо подчеркивает важность сложных углеводов, содержащихся в этих продуктах, которые не только обеспечивают организм энергией, но и помогают поддерживать оптимальный уровень холестерина.

Сложные углеводы, в отличие от простых, которые содержатся в макаронах, белом хлебе и сладкой выпечке, усваиваются медленно, не вызывая резких колебаний уровня сахара в крови. Они также богаты пищевыми волокнами, способствующими нормализации пищеварения и снижению риска атеросклероза.

Как отмечает доктор Нгуен, особенно полезны продукты, содержащие клетчатку, которая не переваривается организмом и способствует удалению излишков холестерина из организма. Такие продукты включают крупы, овощи, фрукты и ягоды.

Помимо диеты, снижение уровня холестерина и контроль веса можно достичь через регулярную физическую активность, снижение потребления трансжиров, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Эти методы способствуют улучшению общего состояния сердечно-сосудистой системы и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.