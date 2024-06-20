Заново просчитывать последствия применения оружия — Bloomberg о том, что означает пакт Москвы и Пхеньяна для остального мира

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Подписанием договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и Северная Корея бросили вызов США и их союзникам на фоне вводимых ими санкций, пишет Bloomberg. Как отмечает новостное агентство, для США подписание соглашения также означает необходимость заново просчитывать последствия применения оружие против Северной Кореи.



АР

Россия и Северная Корея восстановили соглашение времён холодной войны — Владимир Путин и Ким Чен Ын встретились в Пхеньяне и договорились прийти на защиту друг друга, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооружённого нападения. Хотя, пишет Bloomberg, как это будет реализовано на практике, пока остаётся вопросом, пакт направляет Россию и Северную Корею по пути, который позволяет им идти рука об руку против доминирования США и их партнёров.

Москва и Пхеньян договорились немедленно предоставить «военную и иную помощь», если кто-либо из них подвергнется нападению. Как отмечает новостное агентство, договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве похож на соглашение 1961 года, подписанное во время холодной войны, которое было отменено после распада СССР. Впрочем, уровень помощи, которую обе стороны будут оказывать друг другу, пока неясен.

Подписание договора позволяет Ким Чен Ыну обзавестись союзником, обладающим ядерным арсеналом, который поддержит его. Среди прочего это означает, что Пхеньян может продолжать преследовать свои собственные ядерные амбиции, а РФ использует своё право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать любые новые санкции. Владимир Путин, в свою очередь, видит в этом пакте способ бросить вызов США и их партнёрам на фоне введённых против РФ санкций.

Для США это означает необходимость заново просчитывать, что может произойти, если они применят оружие против Северной Кореи. Во время президентства Дональда Трампа обсуждался вариант нанесения удара по Северной Корее, который должен был поразить один или два ключевых объекта и напомнить Пхеньяну, что его вооружённые силы не сравнятся с мощью Вашингтона. Теперь США придётся также планировать ответные действия РФ на случай непредвиденных обстоятельств. Соглашение также позволяет Ким Чен Ыну игнорировать призыв Вашингтона вернуться к переговорам по ядерной программе, пишет Bloomberg.