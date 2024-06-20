Мнение: Пришествие второго Сердюкова

Если б не так все кроваво, было бы забавно наблюдать, как вечнороссийское «движение по кругу» происходит в Министерстве обороны. Как в конце «нулевых», на смену «погонам», развалившим всё и вся, приходит откровенно гражданский, присланный из «центра», причем тем же самым персонажем, с прямым наказом разгрести авгиевы конюшни, оставленные военными. Тогда это был «мебельщик» Сердюков, а сейчас вместо мебельщика для разнообразия прислали «специалиста по межотраслевым балансам», что, в принципе, один хрен.

Сердюков вместе с собой, помнится, привел в МО большое количество гражданских баб по хозчасти и деньгам – классические необъятные бухгалтерши с халами на голове, которых в армии «боевые офицеры» всех особенно возненавидели. Сейчас тоже самое, только баб поменьше, да и душок, в соответствии с текущим состоянием режима, стал более «родственный»: пришли племянница Путина Цивилева и сын бывшего «председателя правительства» Фрадкова, тоже Фрадков. В правительстве становится все больше родственников и свояков, скоро оно, видимо, станет и вовсе «вещью в себе», плодясь и размножаясь исключительно перекрестным скрещиванием министров и министерш меж собой, без доступа чужаков.

С другой стороны – дальнейшую судьбу «гражданского МО» предсказать тоже будет нетрудно. Вспомним конец МО Сердюкова: через какое-то время обвинят, что «новый министр развел тут богадельню», «не понимает духа армии» и «подрывает славные традиции» – после чего тот же персонаж пришлет взамен какого-нибудь нового бравого вояку в непременном кителе фельдмаршала Победы с огромными звездами, каким щеголял с 2015 году Шойгу и, кстати, пользовался невероятной популярностью у отечественных пролов (вспомним, что на последних выборах в ГД РФ Шойгу возглавил список «Единой России», и под его чутким командованием ЕР набрала свой максимальный процент на выборах). В общем, вскоре на смену очередному мебельщику придет очередной «настоящий полковник». Перпетуум-мобиле.

Бег на месте.