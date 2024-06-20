Болельщикам сборной Словакии запретят проносить национальные флаги на матч с Украиной из-за их сходства с российскими

Для противодействия возможным провокациям и сохранения дружеской атмосферы на трибунах по инициативе УЕФА болельщикам сборной Словакии запретят проносить на стадион национальные флаги на матч с Украиной из-за их сходства с российскими.

Перед началом чемипионата Европы УЕФА объявила о запрете демонстрации российской символики на играх сборной Украины. Накануне встречи украинской и румынской сборных у болельщиков изъяли 6 подобных флагов.

Кроме того, по мнению руководства УЕФА, ситуация, при которой половина стадиона будет поддерживать свою команду триколорами (а именно столько мест выкупили болельщики сборной Словакии), может повлиять на результат игры. По словам анонимного источника, УЕФА рекомендовала словакам уступить с небольшим счётом, ведь это «с большей степенью вероятности не помешает команде пройти в следующий раунд соревнований». Рекомендации помогать украинцам получили и арбитры встречи – им рекомендовано трактовать все спорные эпизоды матча в пользу Украины, а по возможности назначить пенальти в ворота Словакии или удалить игрока.

Несмотря на это, главная футбольная ассоциация Европы считает, что всю помощь одной из команд необходимо оказать максимально не заметно для болельщиков, чтобы избежать подозрений в коррупции, предвзятости и политической ангажированности УЕФА.

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