Рупор кремлевской пропаганды: Девочки-дизайнеры в Чувашии

Мемориал героям Великой Отечественной Войны в Чувашии.

Б-25 "Митчелл" и P-51 "Мустанг" прокрались на мемориал трудами девочек-дизайнеров. Видимо увидели звезды на черно-белой фотографии и решили, что советские.

После скандала американские самолеты заменили на список погибших в годы ВОВ жителей Чувашии из поселка Русская Сорма.

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