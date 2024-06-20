Рупор кремлевской пропаганды: Девочки-дизайнеры в Чувашии
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Мемориал героям Великой Отечественной Войны в Чувашии.
Б-25 "Митчелл" и P-51 "Мустанг" прокрались на мемориал трудами девочек-дизайнеров. Видимо увидели звезды на черно-белой фотографии и решили, что советские.
После скандала американские самолеты заменили на список погибших в годы ВОВ жителей Чувашии из поселка Русская Сорма.
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Источник: Colonel Cassad
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