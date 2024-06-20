 

Рупор кремлевской пропаганды: Девочки-дизайнеры в Чувашии

20.06.2024, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мемориал героям Великой Отечественной Войны в Чувашии.
Б-25 "Митчелл" и P-51 "Мустанг" прокрались на мемориал трудами девочек-дизайнеров. Видимо увидели звезды на черно-белой фотографии и решили, что советские.
После скандала американские самолеты заменили на список погибших в годы ВОВ жителей Чувашии из поселка Русская Сорма.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Россия утвердила рост налога на прибыль IT-компаний до 5%

20.06 / Гроза с ливнем обрушилась на Москву

20.06 / Памятники Пушкину, православные храмы, переиздание русских классиков – выяснилось, на что тратил средства со своих тайных счетов за рубежом Анатолий Чубайс

20.06 / Microsoft исправила критическую уязвимость Wi-Fi в Windows 11 и 10

20.06 / Профессор Скальный назвал кобальт и йод среди четырех дефицитных микроэлементов для россиян

20.06 / Группа крови влияет на длительность жизни человека и его здоровье

20.06 / Отказ от углеводов для похудения может серьезно навредить здоровью

20.06 / Конгресс США разрешил президенту исполнять свои обязанности в состоянии комы

20.06 / Виктория Дайнеко: «Папа спас меня от сталкера!»

20.06 / Мнение: Как повысить рождаемость в России, план CanSee

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика