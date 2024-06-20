 

Россия утвердила рост налога на прибыль IT-компаний до 5%

20.06.2024, 16:30, Разное
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Госдума одобрила в первом чтении изменения в Налоговый кодекс России, повышающие налог на прибыль для IT-компаний до 5% с 2025 по 2027 годы. Об этом пишет ТАСС.

С 2022 года действовала нулевая ставка налога, которая продлится до конца 2024 года. После этого налог для российских IT-организаций составит 5% для федерального бюджета и 0% для бюджетов субъектов РФ.

Изменения были введены для оптимизации налоговой системы страны. Весной 2022 года был принят закон, который временно отменил налог на прибыль для IT-сектора до 2024 года в ответ на санкции США и ЕС.

Ранее депутаты Госдумы внесли предложения о повышении общей ставки налога на прибыль организаций с 20% до 25%, что обусловлено санкционным давлением на экономику и необходимостью справедливого распределения налоговой нагрузки.

Российские IT-специалисты ранее высказывались о значимости своей деятельности для национальной экономики.


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