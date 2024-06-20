 

Гроза с ливнем обрушилась на Москву

20.06.2024, 16:30, Разное
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Столицу охватили сильный дождь с грозой и порывистым ветром. По информации Департамента транспорта, природные катаклизмы могут привести к проблемам в работе наземного транспорта. Некоторые маршруты будут оперативно изменены. Специалисты рекомендуют отказаться от использования автомобиля и пересесть на метрополитен.

По прогнозам метеорологов, непогода продлится до вечера. Не исключен град в отдельных районах города. Telegram-канал Mash пишет о падающих материалах для обшивки стен со стройки около Ботанического сада, деформации рекламных щитов в районе Москва-сити и отрыве кусков крыш от высотных домов.

Гидрометцентр РФ озвучил информацию о действии в столице предпоследнего, «оранжевого» уровня погодной опасности. Ранее синоптики призывали пересмотреть схему дорожного движения для предотвращения последствий возможного сверхливня.


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