Памятники Пушкину, православные храмы, переиздание русских классиков: выяснилось, на что тратил средства со своих тайных счетов за рубежом Анатолий Чубайс

Расследователям международного проекта Bellingcat удалось выявить порядка 50 тайных счетов экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса в иностранных банках. За год мониторинга журналисты обнаружили переводы на общую сумму $214 млрд, сделанные топ-менеджером на различные гуманитарные цели.

Как выяснилось, Чубайс – тайный, но большой любитель русской культуры и искусства, а также воцерковленный человек. На протяжении последнего десятилетия экономист отправил 5 млрд долларов на строительство новых и содержание уже функционирующих храмов Русской православной церкви на всех континентах, включая Африку и Австралию. Также на его средства были написаны новые иконы, украсившие внутреннее убранство культовых сооружений.

Ещё одной слабостью Чубайса автор публикации назвал русскую классическую литературу: экс-глава «Роснано» тайно финансировал русские библиотеки за рубежом, помог восстановить пять памятников Пушкину, включая размещённый в столице Эфиопии – Аддис-Абебе. На средства экономиста за последние два года на 20 языках были переизданы «Война и мир» Льва Толстого (4 тома), два тома «Мёртвых душ» Николая Гоголя и незавершённый роман Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».

Также политик тайно финансировал Фонд помощи КНДР.

«Очевидно, что Чубайс – очень скромный человек. Именно этим объясняется его желание умалчивать свои добрые поступки», – заключает автор материала.

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