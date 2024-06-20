Microsoft исправила критическую уязвимость Wi-Fi в Windows 11 и 10

Microsoft устранила серьезную уязвимость в Windows 11 и Windows 10, представлявшую угрозу пользователям при подключении к публичным сетям Wi-Fi. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The Register.

Уязвимость CVE-2024-30078 позволяла злоумышленникам запускать вредоносные пакеты на устройствах, подключенных к одной сети в местах общественного пользования, таких как аэропорты, кафе, гостиницы и офисы. Хакеры могли удаленно выполнять команды и получать доступ к системе без аутентификации или взаимодействия с пользователем.

Microsoft выпустила патч для устранения проблемы 11 июня 2024 года в рамках ежемесячного обновления безопасности. Компания классифицировала CVE-2024-30078 как «важную» уязвимость, требующую немедленного исправления.

Windows 11, новейшая основная версия операционной системы от Microsoft, была выпущена 5 октября 2021 года. Она заменила Windows 10, вышедшую в 2015 году, и доступна бесплатно для всех устройств с этой ОС.