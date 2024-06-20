 

Microsoft исправила критическую уязвимость Wi-Fi в Windows 11 и 10

20.06.2024, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Microsoft устранила серьезную уязвимость в Windows 11 и Windows 10, представлявшую угрозу пользователям при подключении к публичным сетям Wi-Fi. Об этом пишет The Verge со ссылкой на The Register.

Уязвимость CVE-2024-30078 позволяла злоумышленникам запускать вредоносные пакеты на устройствах, подключенных к одной сети в местах общественного пользования, таких как аэропорты, кафе, гостиницы и офисы. Хакеры могли удаленно выполнять команды и получать доступ к системе без аутентификации или взаимодействия с пользователем.

Microsoft выпустила патч для устранения проблемы 11 июня 2024 года в рамках ежемесячного обновления безопасности. Компания классифицировала CVE-2024-30078 как «важную» уязвимость, требующую немедленного исправления.

Windows 11, новейшая основная версия операционной системы от Microsoft, была выпущена 5 октября 2021 года. Она заменила Windows 10, вышедшую в 2015 году, и доступна бесплатно для всех устройств с этой ОС.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Профессор Скальный назвал кобальт и йод среди четырех дефицитных микроэлементов для россиян

20.06 / Группа крови влияет на длительность жизни человека и его здоровье

20.06 / Отказ от углеводов для похудения может серьезно навредить здоровью

20.06 / Конгресс США разрешил президенту исполнять свои обязанности в состоянии комы

20.06 / Виктория Дайнеко: «Папа спас меня от сталкера!»

20.06 / Мнение: Как повысить рождаемость в России, план CanSee

20.06 / Обеспокоенность США ростом сотрудничества России и Северной Кореи

20.06 / Александр Буйнов публично поздравил любимую супругу со знаменательным юбилеем

20.06 / Лукашенко подписал указ о создании Всебелорусского еврейского антисионистского комитета

20.06 / Япония наращивает импорт морских ежей из России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика