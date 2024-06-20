Профессор Скальный назвал кобальт и йод среди четырех дефицитных микроэлементов для россиян

Биолог и профессор Анатолий Скальный из Университета Сеченова обсудил распространенность дефицита важных микроэлементов среди жителей России. Исследование, проведенное его коллегами с участием более 60 тысяч человек из разных регионов страны, выявило, что кобальт и йод входят в число четырех ключевых элементов, которые часто недостают россиянам.

Профессор подчеркнул, что особенно выражен дефицит кобальта, который достигает до 60% в некоторых регионах. Также замечено, что от 25% до 45% населения страдает от недостатка селена, от 20% до 40% — от цинка, и от 40% до 50% — от йода.

Отмечается, что недостаток этих элементов может значительно снижать адаптивные возможности организма, увеличивая риск развития инфекционных заболеваний. Например, дефицит кобальта может привести к ухудшению выносливости и анемии, а недостаток цинка — усилить предрасположенность к простудным заболеваниям и диабету.

Ученый предупредил также о более серьезных последствиях для людей, проживающих в регионах с экстремальным климатом.

Эти данные подчеркивают важность балансированного питания и учета потребностей в микроэлементах для поддержания здоровья и иммунитета.