 

Врач Мясников: группа крови влияет на длительность жизни человека и его здоровье

20.06.2024, 14:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заслуженный врач РФ Александр Мясников подчеркнул в интервью, что группа крови оказывает значительное влияние на состояние здоровья человека и его продолжительность жизни. Она определяет чувствительность организма к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности. Мясников отметил, что на сегодняшний день науке известно около 35 групп крови, каждая из которых тесно связана с генетикой.

В качестве примера он привел, что люди с первой группой крови менее подвержены коронавирусной инфекции, в то время как обладатели второй группы более склонны к раку желудка, а у людей с третьей и четвертой группами часто встречается рак поджелудочной железы. Эксперт подчеркнул, что группа крови также определяет уязвимость организма к различным бактериям и вирусам. Например, норовирус и ротавирус чаще поражают людей с первой и второй группами крови.

Мясников добавил, что тип крови также влияет на долголетие человека, подчеркнув важность изучения этого аспекта для поддержания здоровья на долгие годы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Врач Кашух: отказ от углеводов для похудения может серьезно навредить здоровью

20.06 / Конгресс США разрешил президенту исполнять свои обязанности в состоянии комы

20.06 / Виктория Дайнеко: «Папа спас меня от сталкера!»

20.06 / Мнение: Как повысить рождаемость в России, план CanSee

20.06 / Обеспокоенность США ростом сотрудничества России и Северной Кореи

20.06 / Александр Буйнов публично поздравил любимую супругу со знаменательным юбилеем

20.06 / Лукашенко подписал указ о создании Всебелорусского еврейского антисионистского комитета

20.06 / Япония наращивает импорт морских ежей из России

20.06 / Смартфон Realme GT 6 оценили в России в 70 000 рублей

20.06 / Сбербанк принял решение о начале обслуживания юридических лиц в Луганске и Донецке с 25 июня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика