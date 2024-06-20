Врач Мясников: группа крови влияет на длительность жизни человека и его здоровье

Заслуженный врач РФ Александр Мясников подчеркнул в интервью, что группа крови оказывает значительное влияние на состояние здоровья человека и его продолжительность жизни. Она определяет чувствительность организма к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности. Мясников отметил, что на сегодняшний день науке известно около 35 групп крови, каждая из которых тесно связана с генетикой.

В качестве примера он привел, что люди с первой группой крови менее подвержены коронавирусной инфекции, в то время как обладатели второй группы более склонны к раку желудка, а у людей с третьей и четвертой группами часто встречается рак поджелудочной железы. Эксперт подчеркнул, что группа крови также определяет уязвимость организма к различным бактериям и вирусам. Например, норовирус и ротавирус чаще поражают людей с первой и второй группами крови.

Мясников добавил, что тип крови также влияет на долголетие человека, подчеркнув важность изучения этого аспекта для поддержания здоровья на долгие годы.