Врач Кашух: отказ от углеводов для похудения может серьезно навредить здоровью

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила о рисках кетодиеты, при которой ограничивается потребление углеводов. Врач подчеркнула, что такой подход может серьезно навредить здоровью, особенно людям с хроническими заболеваниями печени, поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы. Углеводы играют ключевую роль в поддержании энергии для мозга и мышц, включая сердечную.

Отказ от углеводов может спровоцировать увеличение содержания липопротеинов низкой плотности, что усиливает риск развития атеросклероза, инфаркта или инсульта. Врачи также не рекомендуют экстремально низкокалорийные, монодиеты и экспресс-диеты как методы похудения.