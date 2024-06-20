 

«До Берлина за 5 минут» — НАТО думает, чем ответить на российское гиперзвуковое оружие

20.06.2024, 13:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Время полёта гиперзвуковой ракеты из Москвы до Берлина составляет всего 5 минут. Даже из Пекина до немецкой столицы такая ракета долетит всего за 20 минут. При этом защититься от подобной атаки очень непросто, а у РФ такие ракеты уже есть, признают эксперты на конференции в Германии.


AP

Современное гиперзвуковое оружие может развивать двадцатикратную скорость звука. Его очень сложно обнаружить. Из-за этого от него очень сложно защищаться, заявили эксперты на конференции в Берлине.

Как пишет NTV, РФ уже применяет эти системы против Украины. В феврале Киев сообщил, что Москва впервые использовала гиперзвуковую ракету «Циркон». Она несет боеголовку весом 300 кг на дистанцию 1000 километров, разгоняясь в девять раз быстрее звука.

«Маршрут Москва-Берлин. Если вы поторопитесь, пять минут оттуда до сюда. Даже Пекин-Берлин, о котором говорят: Пекин, бесконечно далеко — 20 минут», — заявил Маркус Циглер из Ассоциации аэрокосмической промышленности Германии.

Время реагирования на такую атаку может сократиться до двух минут. Поэтому эксперты также называют это оружие «фактором, меняющим правила игры». Если в 2020 году все еще было много надежд на контроль над новой технологией, то сейчас эксперты стали более пессимистичными.

Генерал НАТО Кристиан Бадиа считает, что необходимо активизировать усилия по защите от современного гиперзвукового оружия. Для надежного сдерживания необходимо полагаться как на оборону, так и на способность наступать, пишет NTV.


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