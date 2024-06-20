Конгресс США разрешил президенту исполнять свои обязанности в состоянии комы

Американские законодатели смягчили список требований к здоровью лица, исполняющего обязанности президента США.

Из списка болезней, препятствующих осуществлению полномочий главы государства, исключены болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также вегетативная и глубокая кома.

В тексте законопроекта такие состояния не называются болезнями, а признаются вариантом нормы. Конгрессмен от Демократической партии США Чак Шумер назвал голосование по этому решению «выдающейся победой демократии и шагом к открытому правительству». По его мнению, теперь миллионы американцев, страдающие этими заболеваниями, среди которых немало пенсионеров и ветеранов войны, смогут побороться за пост президента.

По действовавшему ранее законодательству в случае впадения президента в кому его обязанности начинал исполнять вице-президент.

– Миллионы простых американцев, некоторые из которых находятся в коме с 1990-х годов, с нетерпением ждали этого решения, – сказал Чак Шумер. – Наше правительство становится более открытым, мы одну за одной отменяем дискриминационные законы, которые не давали простым американцам из колорадской глубинки стать президентом. XXI век должен стать веком, когда в Овальном кабинете смогут руководить человек в коме, женщина, несовершеннолетний и даже собака.

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