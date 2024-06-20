 

Конгресс США разрешил президенту исполнять свои обязанности в состоянии комы

20.06.2024, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские законодатели смягчили список требований к здоровью лица, исполняющего обязанности президента США.

Из списка болезней, препятствующих осуществлению полномочий главы государства, исключены болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также вегетативная и глубокая кома.

В тексте законопроекта такие состояния не называются болезнями, а признаются вариантом нормы. Конгрессмен от Демократической партии США Чак Шумер назвал голосование по этому решению «выдающейся победой демократии и шагом к открытому правительству». По его мнению, теперь миллионы американцев, страдающие этими заболеваниями, среди которых немало пенсионеров и ветеранов войны, смогут побороться за пост президента.

По действовавшему ранее законодательству в случае впадения президента в кому его обязанности начинал исполнять вице-президент.

– Миллионы простых американцев, некоторые из которых находятся в коме с 1990-х годов, с нетерпением ждали этого решения, – сказал Чак Шумер. – Наше правительство становится более открытым, мы одну за одной отменяем дискриминационные законы, которые не давали простым американцам из колорадской глубинки стать президентом. XXI век должен стать веком, когда в Овальном кабинете смогут руководить человек в коме, женщина, несовершеннолетний и даже собака.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / Виктория Дайнеко: «Папа спас меня от сталкера!»

20.06 / Мнение: Как повысить рождаемость в России, план CanSee

20.06 / Обеспокоенность США ростом сотрудничества России и Северной Кореи

20.06 / Александр Буйнов публично поздравил любимую супругу со знаменательным юбилеем

20.06 / Лукашенко подписал указ о создании Всебелорусского еврейского антисионистского комитета

20.06 / Япония наращивает импорт морских ежей из России

20.06 / Смартфон Realme GT 6 оценили в России в 70 000 рублей

20.06 / Сбербанк принял решение о начале обслуживания юридических лиц в Луганске и Донецке с 25 июня

20.06 / Врач: позднее засыпание влияет на развитие депрессии и тревожности

20.06 / Сбит украинский беспилотник в Орловской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика