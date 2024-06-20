 

Виктория Дайнеко: «Папа спас меня от сталкера!»

20.06.2024, 13:00, Разное
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Известная российская певица Виктория Дайнеко не первый месяц борется со сталкером. Однажды преследователь выследил её возле дома родителей, подошел с цветами. Но, признаётся артистка, подобное поведение не помогло юноше. Отец Виктории пришел дочери на помощь и быстро приструнил назойливого ухажера.

Отношения Виктории Дайнеко с бывшим мужем, барабанщиком Дмитрием Клейманом, складываются непросто. В октябре певица пожаловалась, что Клейман мало времени уделяет их общей дочери Лидии. А в ноябре 2023 года сменила фамилию дочери на свою. При этом дочь растёт общительной и уже хорошо знакома с новым возлюбленным матери.

Ходят слухи о том, что артистка тайно вышла замуж. Но на фоне них Виктория недавно сделала заявление: замужем она пока не была.


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