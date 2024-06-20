Мнение: Как повысить рождаемость в России, план CanSee

Читатель CanSee прислал мне подробное письмо, в котором объясняет, почему традиционные семьи спокойно управлялись и управляются с 17-ю детьми, тогда как современные семьи считают, будто дети — это безумно дорого, так что супругам среднего достатка разумнее ограничиться кошкой или собакой.

Лично я со многим в письме не согласен, однако считаю правильным письмо обсудить. Если захотите поспорить, пожалуйста, уточните сначала, кому именно вы возражаете — мне или CanSee.

Вот, собственно, письмо:

-— Начало цитаты —

Я сторонник научного подхода. Но шансов испытать на практике свои гипотезы у меня не было, так что я могу оказаться полностью неправ, хотя мне самому мои рассуждения кажутся вполне логичными.

Вот представьте себе ситуацию. Допустим, вы занимаетесь установкой и обслуживанием кофейных автоматов. Вы тратите деньги и усилия, чтобы купить кофейный автомат, договориться с директором торгового центра, установить автомат, обслуживать. Но при этом доход вы получаете фактически сразу — буквально на следующий день после установки и запуска автомата. Окупаться автомат будет долго — возможно, не один год, но всё же вероятнее всего окупится. Вы поставили один автомат. Обнаружили, что он приносит хороший доход, быстро покроет затраты и дальше начнёт приносить чистую прибыль. Деньги у вас есть, и другие ресурсы тоже есть, торговых центров в городе хватает. Так почему бы не поставить ещё один автомат? Или даже 17 штук?

Если вдруг вы ошибётесь и поставите очередной автомат в непроходное место, большой проблемы в этом не будет. Перенесёте его в другое, только и всего. Не найдётся места — продадите. В самом плохом случае, если, допустим, автомат вдруг похитят инопланетяне — вы просто получите убыток в размере уже потраченных средств. Притом что у вас уже есть другой, работающий и приносящий доход автомат (возможно, даже не один). Риск минимален.

А теперь представьте себе ситуацию. Вы живёте в некотором гипотетическом государстве с нелепыми и странными законами. Законы эти поворачивают ситуацию так, что первый доход вы начнёте получать в лучшем случае только через 20-25 лет. В худшем случае — дохода вы не получите вообще никакого и никогда. Автомат вам дадут бесплатно, но обслуживание будет обходиться очень и очень дорого. Даже если доход будет, автомат с вероятностью примерно 90% никогда не окупится. И если уж вы подписались на этот бизнес, выйти из него будет нельзя никак и ни при каких обстоятельствах — платить за обслуживание надо будет минимум 18 лет. Иначе — тюрьма. На любые упрёки бизнесменов государство отвечает в духе: «Кофейные автоматы — важная для общества вещь, они делают жизнь людей лучше. Каждый имеет право выпить стаканчик горячего кофе, где бы он ни находился. Да, бизнесменам сложно — но зато они помогают обществу. Поэтому мы не будем менять законы».

Допустим, вы очень любите заниматься кофейными автоматами, и один всё же поставили. А потом испытали все «прелести» такого ведения бизнеса на себе. Вопрос — поставите ли вы второй? Решитесь ли вы в таких условиях на установку 17 автоматов? Ответ очевиден.

Вот и с детьми то же самое.

В стародавние времена ребёнок был дополнительными рабочими руками в семье. Причём «расходы на установку» были куда меньше, чем сейчас. Да, некоторое время он осложнял жизнь. Беременность и роды делали труд для женщины сложнее. Однако женщины не сидели в декретах по 3 года. Они продолжали работать во время беременности и возвращались к работе вскоре после родов. Некоторое время ребёнок не мог работать, а есть, конечно, требовал. Но это время было очень маленьким. С самого раннего возраста дети начинали оказывать посильную помощь. Они не могли работать наравне со взрослыми — но какая-то работа находилась для всех. Пасти скотину, полоть, работать специальным маленьким инструментом — что-нибудь полезное мог делать каждый. В 13-15 лет ребёнок уже становился полноценным членом семьи. Девочек выдавали замуж, а мальчики становились мужиками — могли делать всё или почти всё, что делали мужчины. И чем больше подросших детей становилось в семье — тем больше было рабочих рук, тем больше земли можно было обработать, больше урожая собрать, больше дохода получить.

Вы знаете, почему школьные каникулы назначены именно на лето? Потому что большинство населения составляли крестьяне, у которых лето кормит весь год. Их дети не могли позволить себе летом учиться — им надо было работать.

Ребёнок не мог взять и отказаться работать — родители просто выгнали бы его из семьи. Сирота в то время мог умереть от голода и холода. Участь изгнанника была бы ещё хуже — сироту могли приютить родственники или соседи, а вот изгнанника они бы не взяли. Сказали бы: «Тебя ведь не просто так из дома выгнали? Ты родителей не слушался? Значит, и нас слушаться не будешь, а тогда зачем ты нам нужен? Возвращайся и на коленях умоляй родителей принять тебя обратно!». Поэтому дети полностью подчинялись родителям. «Глава семьи» — это было не просто образное выражение. Муж реально командовал всей семьей, а жена была на втором месте. Ситуация, когда ребёнок сказал бы отцу «ты не имеешь права заставлять меня полоть грядки», была совершенно немыслимой.

В результате лучше жилось всем, в первую очередь родителям. Что побуждало их рожать больше детей. Рождаемость упиралась в физиологические ограничения — иначе вполне распространены были бы семьи не только по 17, но и по 50 или даже по 100 детей.

А что сейчас? Ребёнок может оказывать мелкую помощь по дому, вроде мытья посуды или выноса мусора. Эта помощь совершенно несопоставима с «расходами на установку», которые увеличились неизмеримо. Ребёнка надо не просто родить и кормить. Его надо сначала вырастить до 6-7 лет, потом ещё учить в школе до 18 лет. Причём всё это время надо не просто следить, чтобы он не умер с голоду — надо кормить его вкусно и разнообразно. Надо не просто следить чтобы он не замёрз — надо покупать ему модную одежду не хуже, чем у одноклассников, и телефон с компьютером не хуже чем у одноклассников. Потом скорее всего вуз (ещё 5 лет). В случае мальчиков — вуз или 1,5 года армии. Только после этого ребёнок, возможно, пойдёт работать. Но когда он пойдёт работать, будет ли он приносить доход родителям? Может, будет, а может, и нет. Скорее всего, он решит жить отдельно (к этому стремится большинство детей) — и тогда ему надо будет «встать на ноги». Надо купить жильё, жениться/выйти замуж, родить и отправить в школу своих детей. Возможно, после этого ребёнок будет помогать родителям — но опять же, это не гарантировано. И в любом случае ребёнок «не окупается». Если бы родители все те ресурсы, которые тратят на ребёнка, просто потратили на себя, то они в большинстве случаев остались бы в выигрыше чисто с финансовой точки зрения.

Если что-то пошло не так, «продать автомат» родители не могут. Конечно, можно отдать ребёнка в детдом. Но платить алименты родитель будет обязан в любом случае до 18-летия ребёнка. Плюс к тому, периодически делаются попытки протащить через Госдуму закон, по которому родители должны будут платить алименты не только до 18 лет, но и на период обучения ребёнка в вузе. Никаких законных способов «выйти из бизнеса» нет. Ребёнок плюнул родителю в лицо и сказал, что делать ничего не будет, потому что не хочет? Родитель всё равно обязан о нём заботиться. Ну или как минимум платить алименты. Огромное количество граждан нашей страны платят алименты. За неуплату — тюрьма. В некоторых колониях основную часть контингента составляют неплательщики алиментов! А вы слышали, чтобы кто-то не то чтобы попал в тюрьму за неуплату алиментов родителям, а хотя бы вообще имел такую обязанность? Лично я ни разу за всю жизнь не сталкивался с таким человеком. Ни одного раза.

Ситуация была очень плоха уже во времена позднего СССР. Но сейчас она становится ещё намного хуже. Поднимается ещё одна из голов западной гидры, наряду с АБВГД и зелёнобесием. Направленная на то же самое (радикальное снижение населения), но немного другим путём. И я думаю, что из всех она самая опасная. Основа этой головы гидры — идеология в духе «дети вам ничего не должны», «дети не просили вас их рожать» и тому подобное. В отличие от АБВГД, пропаганда всей этой жути у нас никак не запрещена и даже не осуждается. Поэтому нередки случаи, когда ребёнок приходит из школы и заявляет родителям что-нибудь вроде «Нам на уроке сказали, что вы не имеете права заставлять меня мыть посуду и выносить мусор!». Или «Купите мне айфон! Я же не просил вас меня рожать. А раз уж родили — вы обязаны обеспечить мне лучшее, поэтому покупайте». Понятное дело, что большинство родителей очень легко справятся с таким бунтом. И что ребёнок тут же побежит мыть посуду, когда ему отключат интернет и отберут всю электронику. Но проблема на этом не решается. Главная проблема в том, что обесценивается труд родителей по воспитанию ребёнка. Вместо того, чтобы быть благодарными родителям за все их усилия, дети сейчас считают, что родители просто обязаны это делать и ничего достойного благодарности здесь нет. Обязаны просто по факту наличия ребёнка. Это убивает всю мотивацию рожать детей и заботиться о них.

Что мы получаем в результате? Перефразируя старую фразу, «руководствуясь идеями Демпартии США, российское государство попыталось заставить народ рожать и воспитывать детей бесплатно». Результат примерно тот же, что и в случае с СССР. Да, большинство семей детей всё же рожает — есть ведь инстинкт продолжения рода, желание заботиться о детях и т.д. Но вот только для удовлетворения всего этого достаточно одного ребёнка. Коэффициент воспроизводства 1,6 — путь к вымиранию.

Поможет ли ваше предложение о государственной пропаганде многодетных семей, привлечения лучших рекламщиков к созданию образа того, что многодетная семья — это очень престижно? Нет, конечно. Как бы ни был хорош рекламщик, он не сможет массово продавать детские педальные машинки по цене новой «Лады Гранты», да ещё и по две штуки в одни руки. Будь он хоть трижды гений — всё равно не сможет. Так и с детьми. У нас уже есть перед глазами пример, когда людей через государственную пропаганду пытались убедить работать бесплатно и при этом работать хорошо, потому что государство идёт верной дорогой, и коммунизм не за горами. К чему это привело — мы все знаем.

Для реального успеха нужен сложный комплекс мер, направленный на то, чтобы дети стали «выгодным низкорисковым бизнес-проектом». Простые решения успеха не принесут. Этот комплекс нужно обсуждать и нужно будет корректировать по итогам применения. Но для начала я бы предложил следующие пункты.

1. Приравнять идеологию «дети вам ничего не должны» к терроризму. Написал в соцсети «дети не просили вас их рожать»? Суд и тюрьма на 3 года, с отягчающими обстоятельствами — на 5 лет.

2. В школах ввести специальные уроки, где детям будут объяснять, что они в неоплатном долгу перед родителями. Что жизнь — такая штука, которую нельзя купить ни за какие деньги, и эту жизнь им подарили родители. Что родители затратили кучу сил и денег, существенно понизив свой уровень жизни. Что долг детей перед родителями — превыше всего. Ну и далее в том же духе. Вот здесь как раз будут очень нужны талантливые рекламщики и пропагандисты.

3. Законодательно прописать обязанности детей и ответственность за их невыполнение. Для этого надо разработать какие-нибудь средства их обеспечения. А то сейчас дети реально никому ничего не должны. Несколько лет назад в Кирове был ужасный случай — подросток 13 лет на маминой машине сбил несколько человек на пешеходном переходе. Что ему сделали? Ничего, поскольку он ещё не достиг возраста уголовной ответственности. Поставили на учёт и отпустили. Правда, мать стала лучше прятать ключи от машины, так что следующую жертву этому подростку пришлось давить уже на электросамокате.

Какие меры принуждения могут быть — надо думать. Я бы предложил что-то вроде советской армии, только без оружия. Целыми днями — казарма, строевая подготовка, подметание плаца ломом, столовая с перловкой и килькой, все передвижения только строем или бегом, наряды-караулы со сном не более 4 часов в сутки и прочее в том же духе. Никаких издевательств — всё строго по Уставу. Никакой электроники. Из развлечений — генеральная уборка казармы по субботам, «спортивный праздник» по воскресеньям и просмотр кино раз в месяц. Любой современный ребёнок, неделю поживший в таких условиях, гарантировано задумается о своём поведении. Не говоря уж о более длительном сроке.

4. Существенно ограничить права органов опеки. Запретить им любые вмешательства в дела семьи, кроме случаев, когда была выявлена угроза жизни ребёнка или получения им инвалидности. По любому случаю изъятия ребёнка из семьи — внутреннее расследование, аналогичное расследованию по применению табельного оружия полицейским. За необоснованное изъятие — тюрьма, также как и за необоснованное применение огнестрельного оружия.

5. Существенно сократить срок обучения в школе. Лет до пяти, а ещё лучше до трёх. Полностью запретить домашние задания — всё обучение только в стенах школы. Сократить продолжительность обучения в день до полудня, в неделю — не более 5 дней.

Существенно сократить количество бюджетных мест в государственных вузах. Сократить срок обучения в вузах (в зависимости от специализации — скажем, в медицинских вузах, может быть, не стоит ничего сокращать, надо разбираться).

6. Создать условия, чтобы дети при желании могли устраиваться на работу лет с 12-ти. Изменить законодательство, добавить льготы бизнесу, ещё что-то. Что для этого надо — требует дополнительных исследований. Но результат должен быть примерно таким — широкое распространение самостоятельного и законного зарабатывания денег детьми с 13-15 лет. Ну серьёзно, что мешает подростку 14 лет работать, например, продавцом или доставщиком пиццы? Сейчас — я думаю, в основном законодательство и отсутствие времени. Это можно исправить.

7. Снизить возраст выплаты алиментов — они должны будут выплачиваться не до 18, а лет до 14. Ведь — см. пункт 6 — ребёнок уже может сам зарабатывать деньги и с голоду не умрёт.

Привести в соответствие обязанности по алиментам. Родители обязаны платить алименты только по факту наличия детей. Значит, совершеннолетние дети должны платить алименты по факту наличия родителей, достигших установленного законом возраста. Какой там поставить возраст — это вопрос, подлежащий обсуждению. Может, 40 лет, а может, и 85. Но если этот возраст наступил, и родитель подал в суд, значит, суд должен гарантировано назначить алименты. Так же, как сейчас назначаются алименты на детей. Родитель не должен доказывать свою нетрудоспособность или ещё что-то, точно так же, как сейчас дети не должны доказывать, что они нуждаются в алиментах.

8. Ну вот и после всего этого можно добавить государственную пропаганду многодетности. «Саша и Аня — Герои России. Они вырастили 17 детей. Сейчас они не работают, но их всем обеспечивают благодарные дети. У Саши и Ани — роскошный трёхэтажный коттедж с бассейном и гаражом, две дорогих машины и отпуск на Сейшелах два раза в год». Вот такая реклама вполне может сработать.

Конечно, в значительной части общества эти реформы не найдут понимания. Начнутся стенания — «бедных детишек собираются эксплуатировать, отнять у них детство» и т.п. Однако, на самом деле, это пойдёт на пользу и самим детям тоже. Потому что из них будут вырастать совсем другие люди. Вместо инфантильных созданий, которые только и умеют ныть и требовать для себя лучшей жизни у государства — будут вырастать настоящие взрослые. Которые с раннего возраста привыкли работать, сами себя обеспечивать и сами добиваться лучшей жизни. Потом они сами станут родителями и реформа пойдёт им на пользу второй раз.

Кроме того, вы ведь летали в самолёте? Там в инструкции по кислородной маске написано: «сначала наденьте маску на себя, и только после этого — на ребёнка». Потому что если ребёнок не сможет надеть на себя маску и потеряет сознание — ничего страшного, на него всё равно быстро наденет маску родитель. Если родитель не успеет — ребёнок не сможет надеть на него маску и родитель погибнет. А потом некому будет позаботиться и о ребёнке тоже.

Вот так и здесь. Если государство хочет для всех лучшей жизни, оно должно заботиться в первую очередь о родителях и об их интересах. А родители позаботятся о детях. Вместо этого государство пытается само заботиться о детях. Делать этого государство не умеет, ущемляет интересы родителей, родители не рожают детей и хуже становится всем.

С уважением, читатель вашего блога в ЖЖ. Пишу комментарии под ником CanSee.

-— Конец цитаты —

Ещё раз: выше я процитировал письмо читателя CanSee, и если с частью письма я согласен, то под некоторыми абзацами подписаться никак не готов.

Вот несколько моих мыслей по тезисам выше.

1. Демографическая проблема в России остра. Утешаться мы можем разве что тем, что, в других странах ещё хуже. Например, в Южной Корее рождаемость вдвое ниже, чем у нас, а дружба с США препятствует принятию действенных мер по выправлению демографии. Но всё же коэффициент рождаемости в России сейчас — всего лишь 1,33. Мы вымираем средними темпами.

2. Вопреки распространённому заблуждению, основную массу населения мало интересует прямая денежная выгода. Тратят же люди свою зарплату за несколько месяцев, чтобы слетать на упомянутые в письме Сейшелы? Финансового смысла в таких расходах нет — идея Сейшел в том, чтобы похвастаться отпуском на экзотических островах, чтобы пустить окружающим пыль в глаза. Если можно будет хвастаться восемью детьми с той же эффективностью, с которой сейчас хвастаются фотографиями с Сейшел, народ охотно переключится на деторождение.

Кстати, тот факт, что отпуск на Сейшелах вообще является престижным — большая неудача нашей пропаганды. Обществу невыгодно, когда народ мечтает о заграничных курортах, тратит деньги за рубежом и, вообще, убеждён, что статус где-то там, вне России.

3. Деструктивную западную идеологию в духе «семья не нужна», «дети не нужны», «коллекционируй впечатления» и «собирай раздельный мусор» заливают в наши соцсети централизованно. Любопытных отсылаю к данным Игоря Ашманова, исследовательская компания которого мониторит Рунет и фиксирует вторжение в прямом эфире (ссылка). По ссылке, кстати, данные на 2020 год. За последние 4 года стало только хуже, так как ни соцсети, ни форумы, ни коллективные блоги бороться с западной пропагандой не считают нужным: иностранных ботов и левацких «лидеров мнений» не банят.

4. Вопрос алиментов сколько-нибудь хорошо разрешить невозможно, так как это всего лишь следствие более глубокой проблемы — проблемы девальвации института семьи. Люди слишком беспечно подходят как к созданию семьи, так и к разводам. Государство должно следить не за тем, чтобы ушедший или изгнанный из семьи муж платил алименты, а за тем, чтобы семьи создавались в молодом возрасте, были прочными и не распадались без веских на то причин.

Кстати, именно там, где надо вмешиваться в личные дела граждан — в деле защиты женщин от кухонных боксёров и от настойчивых ухажёров — современное государство проявляет бессилие. Некоторым приходится даже переезжать в другой город, чтобы избавиться от преследователя, который ходит по пятам, назойливо требует взаимности и делает жизнь жертвы невыносимой.

Именно тут нам следовало бы взять пример с Запада, где таких преследователей закон позволяет быстро призвать к порядку. Но именно тут наши законодатели пример с Запада не берут.

5. Исправительные «лагеря» для хулиганов, куда можно отправить срывающего урок визгуна на 10 дней — отличная идея. Такой «отпуск» будет не только полезен для самого хулигана, но и резко повысит качество обучения, так как сейчас учителя мало что могут сделать с буйными подростками, которые не учатся сами и не дают учиться другим.

Работа с 12 лет — также отличная идея, причём прежде всего в педагогическом разрезе. Новые знания и умения можно быстро освоить в ходе игры или в процессе работы, однако современные школы практикуют удивительно неэффективный способ обучения: заслушивание лекций и выполнение скучных, схоластических, бесконечно оторванных от жизни заданий.

Идея массового трудоустройства подростков потребует кардинального пересмотра законодательства. Сейчас устроить подростка на работу — огромная головная боль, так как наш Трудовой Кодекс предусматривает целый пакет плетей для предпринимателя, который рискнёт дать работу несовершеннолетнему. К примеру, значительная часть школьников работает из рук вон плохо: ответственности мало, жизненный опыт невелик, даже мозг ещё до конца не созрел. Поручи такому хрустальный графин протереть — он и графин разобьёт, и руки порежет. Однако Трудовой Кодекс запрещает увольнять школьника, который плохо работает — надо сначала получить согласие от инспекции труда и от комиссии по делам несовершеннолетних.

При этом никаких пряников за приём школьников на работу государство не предлагает, поэтому с точки зрения бизнеса работа со школьниками — чистая благотворительность.

Если вычеркнуть из Трудового Кодекса статьи, которые наказывают бизнес за трудоустройство подростков, и добавить налоговые льготы предприятиям, в которых 5-10% трудового коллектива составляют подростки, рабочие места для школьников появятся.