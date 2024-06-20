Алсу прервала молчание на фоне резонансных слухов о крахе ее семьи из-за Решетовой

Слухи о расставании пары ходили уже давно, особенно после того, как многие пользователи интернета предположили, что муж Алсу ушел к бывшей партнерше Тимати, Анастасии Решетовой. Несмотря на подобные инсинуации, сама исполнительница резко отреагировала на подобные предположения и подчеркнула свою уникальность.

В прошлом году она также заявила, что все в порядке в их отношениях и даже делилась тем, что муж одаряет ее вниманием и подарками, хотя не считает 14 февраля особенным днем. Однако 27 мая стало известно, что пара все-таки приняла решение разойтись, и иск о разводе был опубликован на портале мировых судей города Москвы. Наконец, сама Алсу прокомментировала эту ситуацию на пре-пати фестиваля Best Music Fest, заявив, что “все хорошо”.

Если разговор о разводе не вызывал у певицы особого рвения делиться информацией, то о своих детях она говорила с удовольствием. Рассказывая о них, она подчеркнула, что дети начали слушать музыку, которую она сама не знает, и с улыбкой поделилась этим наблюдением.

Алсу и Ян познакомились в 2005 году, быстро стали близкими, и вскоре Ян сделал предложение. В социальных сетях певица ранее рассказывала о своих взглядах на идеальные отношения и ценила своего супруга.

Этот развод стал для многих неожиданным поворотом, так как пара казалась очень счастливой. Пользователи Сети желают, чтобы оба нашли свое счастье в будущем и смогли сохранить гармоничные отношения в семье.