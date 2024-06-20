Обеспокоенность США ростом сотрудничества России и Северной Кореи

Представитель Госдепа США выразил серьезную озабоченность по поводу углубления связей между Россией и Северной Кореей. По его словам, это вызывает тревогу у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове.

Пентагон также заявил, что будет внимательно следить за развитием отношений между Москвой и Пхеньяном. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами прорывным документом, который позволит им расширить взаимодействие. Визит Путина в Северную Корею состоялся перед его государственным визитом во Вьетнам.