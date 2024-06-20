 

Александр Буйнов публично поздравил любимую супругу со знаменательным юбилеем

20.06.2024, 11:56, Разное
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Певец Александр Буйнов в своем личном блоге сердечно поздравил супругу Алену с днем рождения. Артист признался, что его жена навсегда останется для него молодой и неотразимой. “Любимые навсегда выглядят как в молодости… Хочу, чтобы это чувство никогда не покидало меня! С днем рождения, моя красавица. Ты мой космос, люблю тебя безмерно”, – написал артист.

Отношения Александра и Алены длятся уже почти четыре десятка лет. Преданная супруга является третьей женой певца и по его словам, самой желанной женщиной, о которой он мечтал.

Отметим, что у пары нет совместных детей, однако Буйнов является любящим отцом и дедушкой. У певца есть дочь Юлия от второго брака. По словам артиста, он жалеет о том, что женился на ее матери из-за беременности. Супруги развелись после 13 лет совместной жизни.

Кроме того, Буйнов принимает активное участие в воспитании троих внуков, которые носят его фамилию: Александра, Дарьи и Софьи. Артист также является отцом внебрачного сына Алексея, о котором он узнал, когда мальчику исполнилось 13 лет. Матерью ребенка стала женщина, с которой у Буйнова был курортный роман в Сочи. По словам певца, они не поддерживают отношений, так как проживают в разных странах и комфортно чувствуют себя, не требуя внимания друг от друга.

Впрочем, ранее Буйнов публично назвал супругу продажной в день ее рождения.


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