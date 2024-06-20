 

Лукашенко подписал указ о создании Всебелорусского еврейского антисионистского комитета

20.06.2024, 11:33, Разное
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В Республике Беларусь появилась новая общественная организация – Всебелорусский еврейский антисионистский комитет. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, недавно раскритиковавший евреев за коррупцию и воровство.

Согласно задумке главы государства, в эту организацию будут включать «объективно мыслящих евреев, готовых по делу критиковать пороки своих соплеменников и свои лично грешки». Президент лично назначил первых 12 членов комитета и его председателя, а остальные участники, как ожидается, войдут в состав на добровольной основе.

– Стоило это осиное гнездо пошевелить, как подняли хай там, за бугром – якобы Лукашенко плохой, Лукашенко антисемит, – возмутился президент. – Вот вам председатель комитета Шапиро, пожалуйста. Он тоже антисемит? Уже не то, да? Я ещё десяток таких Шапиро нашёл по всем ведомствам, таких, чтобы там и без паспорта видно было – ну не Иванов, не Ковалёв… Включил в комитет, вот теперь их обвиняйте, давайте.

Глава государства добавил, что двери комитета открыты для всех, кто желает «покаяться в своих еврейских делах».

– Антисемитизма у нас нет, и точка. Если сами евреи говорят: прав Лукашенко, прав наш батька… Они что, антисемиты? Шах, как говорится, и мат. Утёр вам шнобели, – заключил он.

В свою очередь за рубежом призвали привлечь Лукашенко к ответственности за его юдофобскую фразу: «Все одинаковы перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, и русские, и поляки». В МИД Израиля заявили, что такими словами белорусский президент «пытается размыть значимость и исключительную роль еврейского народа, обесценить его уникальность, опустить его на один уровень с другими».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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