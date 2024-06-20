 

Покинувшая сцену по состоянию здоровья Zivert назвала дату возвращения

20.06.2024, 11:00, Новости дня
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О своих планах Юлия сообщила на preparty музыкального фестиваля Best Music Fest, организованного РМГ. Певица пояснила, что хотя еще набирается сил, она уже очень соскучилась по выступлениям и готова вернуться на сцену.

Заболевание позвоночника стало причиной для Zivert прекратить выступления. У нее воспалился шейный отдел, и даже при сильных болях она старалась продолжать петь. Однако врачи предупредили, что продолжение активной деятельности может привести к серьезным последствиям для здоровья артистки.

Ранее Zivert также столкнулась с паническими атаками, что стало дополнительной причиной для перерыва в карьере. В период отсутствия на сцене певица находилась на Бали, где занималась подготовкой к новому альбому и лечением.

На мероприятии Best Music Fest Zivert выглядела отдохнувшей и свежей, но поделилась, что продолжает лечение. Она выразила готовность вернуться к выступлениям и рада возможности снова радовать поклонников своим творчеством.

Поклонники верят, что возвращение Zivert на сцену пройдет успешно и что ее здоровье будет только укрепляться. Они с нетерпением ждут новых выступлений и песен от этой талантливой исполнительницы.


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